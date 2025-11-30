김제시, 지역농업 미래 경쟁력 확보 청사진 ‘눈길’

논콩 특화산업 생태계 조성 등 박차 신기술 보급·새로운 소득 작목 발굴

농촌혁신 모델로 ‘2025년 지역균형발전사업 대통령 표창’을 수상한 김제시가 이상기후 등 농업환경의 불확실성이 확대되는 가운데 지역농업의 미래 경쟁력 확보를 위한 청사진을 마련해 주목을 끌고 있다.

먼저, ‘콩愛뜰’ 논콩산업 거점지구가 전북특별자치도 농생명산업지구 예비지구로 최종 선정된 것을 계기로 논콩 생산 기반 고도화, 가공·유통 기업 및 연구기관 연계, 논콩 특화산업 생태계 조성 등 산업 전반의 혁신을 추진할 계획이다. 또한 생산–가공–유통–기술개발을 하나로 잇는 종합 산업 벨트를 구축해 농업인 소득 증대와 지역경제 활성화를 도모할 방침이다.

농촌 인력난 해소를 위해서는 라오스·캄보디아와의 MOU 체결 등 외국인 계절근로 확대와 농촌인력중개센터 운영, 농업근로자 기숙사 건립 추진 등을 포함한 종합적인 지원 정책을 추진하고 있으며, 농식품부에서 주관하는 스마트농업 육성지구 지정을 받아 스마트농업의 선도지역으로 자리매김한다는 구상도 수립했다.

또한, 2026년 일반농산어촌개발사업과 취약지역 생활여건 개조사업 공모에 선정돼 총 220억 원을 확보함에 따라 농촌자원을 활용한 지역 명소화와 복지·문화·경제 서비스를 제공하는 거점공간도 조성할 계획이다.

김제 농산물가공품센터가 지역 농산물을 활용해 2년동안 연구개발한 들녘 고사리 장아찌와 들녘 고사리버섯 장아찌가 캐나다로 첫 해외 수출에 성공하면서 향후 지역 농산물의 글로벌 시장 진출 활성화 또한 기대되고 있다.

김제시는 기후위기에 따른 농작물 피해 증가에 대응하기 위해 신기술·신품종·새로운 작부체계 도입 등 시범사업도 대폭 확대하고 있다. 올해에는 시범대상 농가와 원예 분야 사업 규모를 전년 대비 각각 20%, 30% 늘려 기술 확산을 강화했고, 신기술 보급과 새로운 소득 작목 발굴로 지속가능한 농업환경 조성에 박차를 가한다는 계획아래, 총 22억 원 규모의 사업비를 투입할 계획이다.

정성주 시장은 “급변하는 농업환경 속에서도 올해 김제시는 농업기술센터를 중심으로 농업의 지속적 성장을 위한 든든한 기반을 마련한 한 해였다.”며 “이러한 모든 성과는 농업 현장의 목소리에 귀 기울이고 시민과 함께 문제를 해결하고자 했던 노력의 결과이며, 2026년에는 ‘농업으로 잘 사는 김제’, ‘농업인이 행복한 김제’를 실현하는데 더욱 힘을 쏟을 예정이다.”고 밝혔다.

