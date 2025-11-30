전북 서해안 세계지질공원, 2026년 중·고교 교과서 공식 수록

부안 채석강, 현장형 학습 대표 모델로 채택

부안군 제공

부안군은 서해안 유네스코 세계지질공원이 오는 2026년부터 전국 중·고등학교 정규 교육과정 교과서에 본격 반영된다.

교육부가 마련한 2022 개정 교육과정에 따라 지질공원 관련 단원이 신설되면서, 그 대표 사례로 전북 서해안 세계지질공원이 교과서에 포함됐다.

새 교육과정은 올해 고교 1학년 도입을 시작으로 2026년 고2, 2027년에는 중·고교 전 학년으로 확대된다.

특히 고2 지구과학 교과서에는 ‘국가지질공원’ 단원이 신설되고, 여행지리 교과서에는 ‘지오투어리즘’ 개념이 포함된다. 이 과정에서 채석강의 형성 과정, 해안 지형의 구조와 경관, 적벽강·대월습곡 등 부안의 지질 명소가 주요 학습 사례로 활용된다.

전북 서해안 세계지질공원은 채석강·적벽강·격포리 해안단구·위도 연철층·대월습곡 등 희소성과 학술적 가치를 지닌 지형·지질 자원이 집약된 곳으로 평가받아 왔다. 그동안 학술·관광 분야에서 축적해온 연구성과와 현장 교육 사례가 교과서 수록의 근거가 됐다는 분석이다.

교과서 반영으로 학생들은 교실에서 배운 지구과학 개념을 실제 현장에서 체험하며 학습할 수 있는 기반이 마련됐다.

군은 이를 계기로 지질 체험학습 프로그램 고도화, 학교 교육과 연계한 교원 연수, 지질교육 자료 확대 등 ‘지오교육 중심지’ 구축에 속도를 낼 계획이다.

부안군 관계자는 “전북 서해안 세계지질공원의 교과서 수록은 지역의 국제적 가치가 교육적으로 인정받았다는 의미”라며 “앞으로 더 많은 학생들이 부안을 찾아 지질·환경·문화적 가치를 직접 체험할 수 있도록 교육 환경을 지속적으로 확충하겠다”고 강조했다.

부안=홍경선 기자

