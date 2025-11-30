李대통령, 12월 3일 ‘계엄 1년’ 특별담화…“국민의 노고 기억”

외신 기자회견 열어 ‘K-민주주의’ 회복 천명…조희대 등 5부요인 오찬도

이재명 대통령이 12월 3일 ‘비상계엄 사태’ 1년을 맞아 특별담화를 발표한다. /대통령실 제공

이재명 대통령이 ‘비상계엄 사태’ 1년을 맞는 12월 3일 특별담화를 발표한다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 30일 브리핑을 통해 “이 대통령은 ‘빛의 혁명’ 1년을 맞아 차분하지만 의미 있는 일정을 가질 예정”이라며 이같은 내용을 밝혔다.

이 수석은 이 대통령의 특별담화 내용에 대해 “촛불에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 대한민국 국민의 노고를 기억하는 내용이 될 것”이라고 설명했다.

이어 같은 날 ‘새롭게 선 민주주의, 그 1년’이라는 제목으로 외신 기자회견을 연다.

이 수석은 기자회견에 대해 “국제사회에 ‘K-민주주의’의 회복을 천명하고 국민 통합의 메시지도 전할 예정”이라고 전했다. 회견엔 전 세계 외신기자 80여 명이 참석하고 국내 기자 풀단에도 개방할 예정이다.

이와 함께 이 대통령은 같은 날 5부 요인을 초청해 오찬도 진행할 예정이다.

오찬에는 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등이 참석한다.

이규연 홍보소통수석이 30일 용산 대통령실에서 ‘12·3 비상계엄 사태 1년’과 관련한 대통령 일정을 브리핑하고 있다. /연합뉴스 제공

