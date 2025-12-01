대통령실 “SNS서 ‘대통령 사칭’ 가짜 계정 확인…엄중 처벌”

전은수 부대변인이 지난 14일 용산 대통령실 기자회견장에서 위성락 국가안보실장의 이재명 대통령 G20 순방 일정 관련 브리핑을 진행하고 있다. /연합뉴스 제공

대통령실은 1일 각종 SNS상에서 대통령을 사칭한 범죄 행위가 벌어지고 있다며 단호한 대응 입장을 밝혔다.

전은수 부대변인은 이날 서면 브리핑에서 “최근 틱톡(Tiktok)이나 엑스(X·옛 트위터) 등에 ‘21대 대통령’이라는 직함을 올려두고 활동하는 가짜 계정들이 확인됐다”며 이같이 전했다.

전 부대변인은 특히 이 계정을 활용해 다른 사용자에게 금품을 요구한 정황도 포착됐다고 덧붙였다.

전 부대변인은 “대통령실은 이를 명백한 범죄행위로 판단하고 있다”며 “현재 경찰청 국가수사본부가 수사에 착수했으며, 법과 원칙에 따라 엄중하게 처벌할 것”이라고 강조했다.

이어 “국민 여러분께도 각별한 주의를 요청한다. 가짜 계정에서 연락받을 경우 절대 응하지 말고 경찰에 신고해주시길 바란다”고 당부했다.

서울=김준호 기자

