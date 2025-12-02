[12.3 비상계엄 1년]민주당 전북도당 “전북도민의 준엄한 명령 잊지 않을 것”

“국민 없었으면 대한민국 역사는 다르게 갔을 것”

더불어민주당 전북특별자치도당(위원장 윤준병)은 2일 “전북도민과 함께 이겨낸 ‘12·3 비상계엄’ 1년을 돌아보며내란 완전 종식으로 민주주의를 확고히 세우라는 전북도민의 준엄한 명령을 잊지 않겠다”고 밝혔다.

민주당 전북자치도당은 비상계엄 선포 1년을 하루 앞둔 이날 도당위원장 명의의 입장문을 통해 “민주주의를 지키려는 국민이 없었다면 대한민국 역사는 전혀 다른 방향으로 흘러갔을 것”이라며 “전북도민은 가장 선두에서 비상 계엄 테러로 혼란에 빠진 대한민국을 건져내는 일에 앞장섰다”고 회상했다.

이어 “1년이 지난 지금, 내란은 완전히 종식되지 않았고, 내란 세력에 대한 심판도 이뤄지지 않았다”고 지적하며 “내란 옹호 세력은 아직도 여전히 ‘내란몰이’를 운운하며 검은 이빨을 드러내고 있다. 극우 세력에 기대 매일 혐오 정치를 확산하고 있다”고 지적했다.

민주당 전북도당은 “1년 동안 정치권, 검찰, 법원 곳곳에서 암약한 내란 세력의 실체가 드러나고 있다”며 “그럼에도 이 과정에서 전북도민은 흔들리지 않는 힘으로 민주주의를 지켜냈고, 압도적인 지지로 이재명 국민주권정부를 세워냈다”고 말했다.

이는 전북에도 새로운 기회로, 이재명 국민주권정부는 능력과 실용을 갖춘 전북의 인물들을 초기 내각에 다수 기용하며 전북에 힘을 실어줬다며 윤석열 정권 내내 변방으로 밀렸던 전북의 저력에 기회의 씨앗이 뿌려지고 있는 것이라고 했다.

도당은 “지난 1년은 대한민국 민주주의에 대한 테러로 인한 암흑의 고난을 딛고, 이재명 국민주권정부로 새 희망을 일구기 시작한 영광의 시간이었다”며 “이재명 대통령과 함께 전북 국회의원을 비롯한 모든 정치적 역량을 결집해 전북의 대도약을 이루는 길로 더욱 성큼 뛰겠다”고 말했다.

이어 “빛의 혁명으로 준엄하게 명령하신 내란의 완전한 종식, 사법개혁, 검찰개혁을 끝까지 완수하겠다”며 “1년 전 12월 3일, 죽음을 각오하고 내란의 밤 맞섰던 그때의 심정을 가슴에 새긴 결연한 자세로 전북도민의 부름에 답하겠다”고 약속했다.

백세종 기자

