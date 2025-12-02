[12.3 불법계엄 1년] 전북이 지켜낸 민주주의… 그날의 목소리

계엄은 폭거… 거리로, 온라인으로 시민 목소리 모여 전북도·14개 시군도 즉각 반대 입장… 최근 ‘도청 폐쇄’ 논란까지 1년 지나 돌아보는 전북의 민주주의 감각과 현장의 기억들

12.3 불법계엄 선포 이후인 같은해 12월 13일 전주 풍패지관 앞에서 시민들이 윤석열 대통령 탄핵을 요구하고 있다./사진 =전북일보DB.

12·3 불법 계엄이 선포돼 전국이 충격에 빠졌던 그날 밤, 전북 역시 혼란에서 예외가 아니었다. 그러나 도민들은 즉각 거리와 온라인에서 반대의 목소리를 냈고, 전북특별자치도를 비롯한 도내 14개 시군 역시 계엄의 정당성을 인정하지 않는 입장을 여러 경로로 표출했다.

1년이 지난 지금, 전북에서는 계엄 직후 지역사회와 도민의 대응과 그날의 목소리가 주목받고 있다.

지난해 12월 3일 밤 10시 25분, 윤석열 당시 대통령의 비상계엄 선포가 속보로 전해지자 전북지역 온라인 커뮤니티에는 “이게 가능한 일이냐”, “국회로 가야 한다”는 글이 잇따라 올라왔다.

SNS 생중계를 통해 국회의 혼란한 상황을 지켜보며 시민들은 긴박하게 정보를 공유했고, 일부 전북 시민들은 자발적으로 객사 앞과 충경로 일대에 모여 “비상계엄 반대”, “헌정 파괴 중단”을 외치기 시작했다.

전국 단위 촛불 집회가 조직되기 전부터 전북에서도 민주주의의 위기를 감지한 초기 시민 운동 반응이 빠르게 분출된 것이다.

전북의 광장에는 촛불뿐 아니라 새로운 상징도 등장했다. 젊은 세대는 평소 좋아하던 K-팝 응원봉, LED 장치, 직접 만든 카드뉴스와 깃발 등을 들고 나왔고, 광장은 엄숙한 규탄 집회가 아니라 생활과 문화에서 비롯된 저항의 장으로 확장됐다.

날씨가 영하로 떨어진 밤에도 시민들은 서로에게 핫팩과 따뜻한 차, 바닥재를 건네며 자발적인 공동체를 만들어 갔다. 서울 여의도 지지 집회에 커피 2000 잔을 보내기 위해 전주 시민들이 모금에 나서기도 했다.

광장의 움직임과 별개로, 지방정부 역시 계엄의 부당성을 즉각 인지하고 있었다. 김관영 지사는 계엄 선포 직후 도내 언론사와의 통화에서 “납득할 수 없는 폭거”라고 비판했고, 도는 내부적으로 “헌정 질서 침해 가능성에 대비해 정당한 행정 대응을 준비하라”는 메시지를 공유했다.

14개 시·군도 행안부로부터 유선 지침을 통보받았으나, 실제 청사 운영은 대부분 평상시 방호 수준을 유지했다는 것이 전북도의 설명이다.

그러나 최근 일부 단체가 “전북도와 시·군이 청사 폐쇄 지침을 그대로 따랐다”며 ‘내란 동조’ 의혹을 제기하자 이에 대해 도는 “명백한 허위”라며 반발하면서 논란이 계속되고 있다.

정치색을 띄고 있다는 프레임까지 씌워지고 있는 이 논란과 별개로, 당시 전북 시민사회의 움직임은 독자적 의미를 가진다.

당시 대학가에서는 “국회 생중계를 보며 밤새 토론했다”는 학생들이 많았고, 노동·농민단체는 전국 단위 촛불에 합류하며 상경했다.

전북 농민단체는 트랙터 시위에 동참해 “헌정 파괴에 침묵할 수 없다”는 선언을 냈고, 전주에서도 연일 열리는 촛불·응원봉 집회가 시민들의 참여를 이끌어냈다. 거리의 목소리와 일상의 연대가 결합하며 민주주의의 복원을 요구하는 움직임이 지역 곳곳에서 번졌다. 이는 결국 윤석열 탄핵 및 구속, 조기대선으로 까지 이어졌다.

전북 지역의 한 대학 정치학과 교수는 “그날 전북 곳곳에서 나타난 작은 실천들은 거대한 혼란 속에서 민주주의가 스스로 숨을 회복하는 과정이었다”며 “계엄이 걷힌 뒤에도 시민들이 책임 규명과 제도 개선을 요구하며 움직임을 이어 온 점은 지역사회 정치 감수성의 중요한 증거”라고 말했다.

이어 “1년이 된 지금 전북이 기억해야 할 것은 논란이 아니라 위기의 순간에도 흔들리지 않았던 시민적 감각과 연대의 힘”이라며 “민주주의를 지키겠다는 그날의 마음은 여전히 현재진행형”이라고 강조했다.

이준서 기자

