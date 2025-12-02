李대통령 “흡수·억압 아닌 평화 통일”…남북 연락 채널 복구 제안

“끝나지 않은 전쟁 상황과 분단 체제…민주주의 발전 저해” “남북이 만남을 시작해야”…‘코리아 프리미엄’으로 전환 역설

이재명 대통령이 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제22기 민주평통 출범식에서 연설을 하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령이 2일 일방의 흡수나 억압 방식으로는 통일이 될 수 없다는 점을 강조하면서 남북 간 평화 공존과 공동 성장을 위한 연락 채널 복구를 공식 제안했다.

이 대통령은 이날 민주평화통일자문회의 출범회의 연설에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “통일은 분단된 대한민국이 수십 년, 수백 년, 비록 수천 년이 지날지라도 반드시 가야 할 길”이라면서 “그 통일은 반드시 평화적이고 모두가 동의할 수 있는 방식이어야 한다”고 강조했다.

이어 “일방이 일방을 흡수하거나 억압하는 방식으로 하는 통일은 통일은 아니다”고 선을 그었다.

이 대통령은 “끝나지 않은 전쟁 상황과 분단 체제는 민주주의 발전을 저해해 왔다. 일부 정치세력은 급기야 계엄을 위해 전쟁을 유도하는 위험천만한 시도까지 있었다”며 “전쟁 종식과 분단 극복, 온전한 평화 정착은 민주주의를 완성하는 길”이라고 역설했다.

이 대통령은 “우리에게 놓인 시대적 과제는 남북 간 적대와 대결을 종식하고 평화 공존의 새로운 남북 관계를 만드는 것”이라며 "우리가 진정성 있게 노력해 나간다면 북측의 태도 역시 변할 수 있다“고 말했다.

그러면서 “적대로 인한 분단 비용을 평화에 기반한 성장 동력으로 바꿔내면 ‘코리아 리스크’를 ‘코리아 프리미엄’으로 전환할 수 있을 것”이라고 강조했다.

특히 “평화가 경제이고, 평화가 밥이고, 평화가 민생이고, 평화가 바로 실용”이라고 했다.

이 대통령은 남북 관계의 새로운 출발을 위해 대화 재개의 필요성을 언급하며 “남북이 만남을 시작해야 한다. 허심탄회한 대화 재개를 위해 남북 간 연락 채널 복구를 제안한다”고 말했다.

구체적인 협력 분야에 대해 “기후환경·재난안전·보건의료 등 세계적 관심사이자 남북 공동 수요가 큰 교류협력사업부터 차근차근 시작해 나갈 수 있을 것”이라고 설명했다.

이 대통령은 비핵화 문제에 대해 “한반도에서 전쟁 상태를 종식하고 핵 없는 한반도를 추구하며 공고한 평화를 정착시키기 위한 노력도 지속하겠다”고 밝혔다.

서울=김준호 기자

