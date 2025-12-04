이전기사
'인사청탁 문자' 김남국 비서관 사의…사직서 수리
UPDATE 2025-12-04 16:56 (Thu)
김준호 웹승인 2025-12-04 16:06 수정 2025-12-04 16:06

Second alt text
4일 용산 대통령실에서 이재명 대통령 주재로 진행된 수석보좌관회의에서 회의 초반 김남국 디지털소통비서관 자리가 비어 있다. /연합뉴스 제공

최근 ‘인사청탁 문자’ 논란을 일으킨 대통령실 김남국 디지털소통비서관이 4일 사직했다.

대통령실은 이날 언론 공지를 통해 “김 비서관은 오늘 대통령비서실에 사직서를 제출했으며, 사직서는 수리됐다”고 밝혔다.

앞서 더불어민주당 문진석 원내수석부대표는 지난 2일 국회 본회의장에서 김 비서관에게 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라는 문자를 보냈고, 김 비서관은 ‘훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요’라고 답하는 장면이 포착돼 논란이 됐다.

이에 대통령실은 이튿날 곧바로 공지를 통해 “부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원(김 비서관)에게 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 밝힌 바 있다.

서울=김준호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#김남국 비서관 #인사청탁 문자
김준호 kimjh@jjan.kr
