李대통령, 신임 감사원장 후보에 김호철 변호사 지명

민변 회장·환경운동연합 대표 등 역임…“정치중립 복원 적임자”

김호철 감사원장 후보자. /대통령실 제공

이재명 대통령은 7일 공석중인 감사원장 후보로 김호철 변호사를 지명했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 이 같은 내용의 인사를 발표했다.

서울 출신으로 성동고-고려대 법학과를 졸업했으며, 1988년 사법시험(사법연수원 20기)에 합격한 김 후보자는 민주사회를 위한 변호사 모임 회장과 환경운동연합 공동대표, 군의문사진상규명위원회 상임위원을 역임하는 등 사회 현안에 적극적으로 목소리를 내어왔다.

이 수석은 “공공성과 사회적 가치 수호에 앞장서 온 대표적인 인권 변호사”라며 “경찰국 신설과 군 의문사 진상규명 등 사회적 파장이 컸던 사안에서 공공성과 법적 원칙을 견지해 왔다”고 소개했다.

이어 “감사 운영의 정상화를 통해 감사원의 정치적 중립과 독립성, 그리고 국민 신뢰라는 헌법적 가치를 확고하게 복원할 적임자이자 전문가로 기대된다”고 설명했다.

