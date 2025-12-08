안호영 “불안정 전력망 대신 반도체 산단 지방으로 이전해야”

안호영 의원, 송전탑 전북대책회의 토론회 개최

더불어민주당 안호영 국회의원과 송전탑건설백지화 전북대책회의는 8일 오전 전북특별자치도의회 2층 의원총회실에서 ‘국가 에너지 전환과 지역균형발전 토론회’를 개최했다./전북도의회

더불어민주당 안호영 국회의원과 송전탑건설백지화 전북대책회의는 8일 오전 전북특별자치도의회 2층 의원총회실에서 ‘국가 에너지 전환과 지역균형발전 토론회’를 개최했다.

이날 토론회는 송전망 갈등 해법 중 하나로 피해지역에서 에너지 전환지역으로 변모하기 위해 용인 반도체 클러스터 2단계 사업의 전북이전 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 서울대학교 행정대학원 박상인 교수가 ‘반도체 산업의 지방분산과 지역균형 발전 전략’을, 석광훈 에너지 전환포럼 전문위원은 ‘전력수급현실과 용인 반도체 클러스터 이전 논의의 정책적 배경’, 전북대학교 지구환경학과 오창환 교수는 ‘전북, 새만금이 갖는 인프라, 에너지적 강점’등을 각각 발제했다.

발제자들은 이날 공통으로 용인 반도체 클러스터 3단계 사업중 2, 3단계의 전력수급 계획이 없기에 전력수요가 넉넉한 지역 서남권과 영남권에 2, 3단계 산단 내 반도체 공장(fab)을 이전해 전력을 충당하도록 하게하는 정부 의지와 방안이 필요하다고 입을 모았다.

이를 통해 불안정한 전력망을 신설하는 것이 아닌 새만금 RE100산단 등 신재생에너지 생산지역에 반도체 산단을 조성해 ‘지산지소’, 지역균형 개발까지 꾀할 수 있다는 것이다.

이어진 토론에는 송전탑 건설백지화 진안대책위원회 이현석 집행위원과 이정현 전북환경운동연합 대표, 강경택 기후에너지환경부 전력망 정책과장이 참여했다.

안 의원은 “전북은 에너지의 변두리가 아닌 대한민국 에너지 전환의 중심이 될수 있는 지역”이라며 “오늘 토론회를 통해 전북이 더 이상 갈등의 대상이 아니라 해결으 주체가 되도록 만들 것이며, 전북이 새로운 모델을 제시할 것”이라고 말했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지