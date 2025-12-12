임실군농업기술센터 청사 신축 준공식

156억 투입 농업인 상담·기술 지원 등 새로운 농업 산실로 구축

임실군 농업기술센터 청사 신축 준공식이 12일 신평면 현지에서 열린 가운데 참석자들이 테이프 커팅을 하고 있다. 임실군 제공

임실군이 오랜 숙원인 농업기술센터 청사 신축을 완료하고 12일 신평면 현지에서 준공식을 가졌다.

이날 준공식에는 심민 군수 등 유관기관 관계자와 농업인 학습단체, 주민 등 160여명이 참석했다.

농업기술센터 신청사는 신평면 대리 1243-1 일원에 총사업비 156억4000만원을 투입, 부지면적 1만5652㎡에 연면적 3553㎡의 지상 3층‧지하 1층 규모로 완공됐다.

이곳에서는 농업 현장에서 요구되는 다양한 기술지원과 농업인 상담에 이어 교육 및 영농진단, 기술지원 등 ‘원스톱 영농지원체계’를 갖췄다.

또 전용 상담실과 교육시설, 농업 현장의 문제를 신속하게 파악하는 분석 장비와 전문 인력도 배치돼 서비스 효율성이 크게 향상됐다.

농가에 생산성 향상과 경영비 절감을 위한 미생물배양센터는 친환경 농업기반 확충을 위해 농업용 미생물을 안정적으로 공급하는 전문시설도 갖췄다.

특히 최신 분석 장비를 갖춘 전문 병해충 진단실 등은 농작물 피해와 병해충 원인을 보다 빠르고 정확하게 분석할 수 있어 전문적 지원도 가능하다는 평가다.

군은 신청사 운영을 통해 △현장지도 기능 강화 △농업인 상담 및 교육 내실화 △미생물 자원 활용 확대 △영농문제 진단 지원 등을 지속적으로 강화할 계획이다.

심민 군수는 “농업인들이 필요로 하는 기술 지원과 교육을 편리하게 제공할 수 있게 됐다”며 “현장 문제 해결 능력을 높이고 농업의 경쟁력 향상에도 최선을 다하겠다”라고 말했다.

임실=박정우 기자

