전북, 올겨울 첫 고병원성 AI 발생…도 전역 비상 방역체제 돌입

남원 종계농장서 확진…14개 시군에 즉각 방역 강화 지침 거점소독·예찰 확대·차단방역 5대 수칙 준수 강조 김관영 지사 “지금이 확산 차단 분수령…시군 총력 대응”

전북특별자치도가 남원시 육용종계 농장에서 올겨울 첫 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확인되자 전 지역을 대상으로 비상 방역 체제에 들어갔다.

전북자치도는 지난 16일 확진 농장에 대해 살처분과 이동 제한, 소독 등 초동 방역을 즉시 실시하고, 모든 시군에 방역 강화 지침을 긴급 전파했다고 17일 밝혔다. 이번 사례는 올해 겨울철 도내 첫 고병원성 AI 발생으로, 도는 남원 지역에 국한하지 않고 도내 전 가금농가를 상대로 예찰과 현장 점검을 확대하고 있다.

도는 거점소독시설 운영을 강화하고 공동방제단 등 가용 자원을 총동원해 바이러스 확산 차단에 총력 대응 중이다. 농가에는 임상 증상 발견 즉시 신고하도록 안내하고, 의심 신고 시 즉각 검사와 초동 조치가 이뤄질 수 있도록 비상 체계도 유지하고 있다.

도는 앞으로 시군 간 협력 체계를 강화하고, 도민과 축산농가 피해를 최소화하기 위해 방역 공백 없는 대응을 이어갈 방침이다.

김관영 지사는 “AI 확산을 막을 수 있는 결정적 분수령인 상황”이라며 14개 시군에 방역 대응 체계 재점검과 현장행정 강화를 주문했다. 특히 예찰·소독·출입통제 등 기본 조치의 철저한 이행을 강조하며 “방역 사각지대가 발생하지 않도록 수시 점검해 달라”고 당부했다.

