장수군, 뜬봉샘 국가생태관광지...국비 4억 5000만 원 확보

훼손 산림 복원·멸종위기종 서식지 확장 추진 단절된 생태축 회복으로 생태관광·환경교육 거점 강화

금강 첫물 뜬봉샘 국가생태관광지 일원

장수군 금강 첫물 뜬봉샘 국가생태관광지가 기후에너지환경부의 ‘2026년 생태계보전부담금 반환사업’ 공모에 최종 선정돼 국비 4억 5000만 원을 확보했다.

장수군은 이번 공모 선정으로 훼손된 산림과 생태계를 체계적으로 복원하고 자연친화적인 생태관광 기반을 확충할 수 있는 토대를 마련하게 됐다고 17일 밝혔다.

생태계보전부담금 반환사업은 생태계보전부담금 납부자 또는 자연환경보전사업 대행자가 기후에너지환경부 승인을 받아 자연환경 보전사업을 시행할 경우 납부한 부담금의 50% 이내를 반환해 주는 제도로 훼손된 생태계의 보전과 복원을 유도하기 위해 마련됐다.

기후에너지환경부는 ‘2026년 생태계보전부담금 반환사업’으로 접수된 전국 131개 사업 가운데 40개를 선정했다. 이 중 장수군 뜬봉샘 국가생태관광지가 포함됐다.

장수군은 확보한 국비를 활용해 뜬봉샘 국가생태관광지 내 과거 개간사업으로 조성된 폐과수원 일원을 중심으로 훼손된 산림과 지형을 복원하고 단절된 산림 생태축을 회복할 계획이다. 이 지역은 과수원 조성 과정에서 지형 훼손과 비점오염물질 유입 우려가 제기돼 체계적인 복원이 필요한 구간으로 꼽혀 왔다.

또한 폐과수원 복원을 통해 멸종위기종인 세뿔투구꽃 서식지를 확장하고 기존 시설과 지형을 활용해 소생물서식습지, 조류 유인 숲, 수분매개식물 군락, 학습 쉼터 등을 조성할 예정이다. 이를 통해 생태 기능 회복과 함께 환경교육이 가능한 복합 생태공간으로 조성한다는 방침이다.

장수군은 이번 사업을 통해 지역 고유의 생태자원을 체계적으로 보전하는 동시에 방문객들이 자연환경의 가치와 생물다양성의 중요성을 현장에서 직접 체험할 수 있는 생태관광 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

최훈식 군수는 “기후위기 시대에 군민과 관광객들이 찾는 뜬봉샘 국가생태관광지의 훼손된 생태계를 복원하고 생태학습 공간을 조성하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 쾌적하고 아름다운 자연환경을 보전해 누구나 찾고 싶은 생태관광지로 가꿔 나가겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

