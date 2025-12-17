전국노래자랑 ‘할담비’ 지병수 씨 별세

지난 10월 말 노환으로 별세⋯향년 82세 <전국노래자랑> 종로구 편 출연해 ‘인기’

2019년 KBS1 <전국노래자랑>에 출연해 가수 손담비의 히트곡인 ‘미쳤어’를 열창한 지병수 씨가 세상을 떠난 사실이 뒤늦게 알려졌다. 방송 출연 이후 할담비라는 애칭까지 얻으며 사랑받았다. 향년 82세.

지 씨의 지인이자 매니저인 송동호 승진완구 대표는 17일 고인이 지난 10월 30일 국립중앙의료원에서 노환으로 세상을 떠났다고 전했다.

김제에서 만석꾼의 11남매 중 막내로 태어난 고인은 전주북중학교·신흥고등학교를 졸업하고 한양대 무역학과를 중퇴했다. 3번의 사기와 잘못된 보증으로 재산을 날린 뒤 기초생활수급자로 지냈다. 양아들 2명을 키웠으며, 말년에는 서울 종로구 숭인동 반지하 월세방에서 혼자 살았다.

고인은 지난 2019년 3월 말에 방영된 <전국노래자랑> 종로구 편에 출연해 ‘미쳤어’에 맞춰 춤을 추면서 인기상을 받았다. 이후 KBS2 <연예가중계>, tvN <유퀴즈 온 더 블럭>, KBS1 <인간극장> 등에 출연하는 등 일약 스타덤에 올랐다.

장례는 무연고로 치러졌지만, 송 씨와 양아들이 상주 역할을 한 것으로 전해졌다. 지난달 15일 발인을 거쳐 벽제 시립묘지 납골당에 안치됐다.

