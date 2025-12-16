동시대 예술의 시선과 감각을 모으다

교동미술관 , ‘HELLO ARTS : PRESENT’ 기획전 12월 28일까지 교동미술관 1·2관에서 진행

별이 쏟아지는 밤하늘 아래 빨간 지붕을 얹은 단층주택이 보인다. 나무와 돌담에 둘러싸인 건물 뒤로 바다 마을 풍경이 펼쳐진다. 노란색 트럭과 아기자기한 꽃들이 눈길을 사로잡는다. 황혜정 작가의 작품 ‘마음이 머무는 자리’이다. 따뜻하고 맑은 시선으로 숲과 꽃을 화폭에 옮겨 보는 이에게 행복감을 선물한다. 채도가 다른 노란 물감들이 덕지덕지 붙어 있다. 언뜻 보면 추상화를 보는 듯한데, 자세히 들여다보니 풍성한 질감이 살아 있는 노란색 은행나무가 떠오른다.김미라 작가가 그린 ‘자화상-여행 완산구 은행로 은행나무’이다

추운 연말, 따뜻한 온기를 품고 있는 미술 작품을 한자리에서 만날 수 있는 전시회가 교동미술관 본관 1‧2전시실에서 열리고 있다. 교동미술관에서 기획한 ‘HELLO ARTS : PRESENT’는 동시대 예술의 다양한 시선과 감각을 한자리서 감상할 수 있다.

이번 전시에는 강소이, 강현덕, 김미라, 김선태, 김판묵, 류일지, 썸머그린, 이보영, 이적요, 황혜정 등 전북지역을 기반으로 활동하는 청년부터 장년 작가 10명이 함께한다. 이들은 각자의 시선과 생각을 다양한 색감과 질감으로 풀어냈다.

김완순 교동미술관장은 기획의도를 통해 “작은 작품 속에 담긴 진심과 온기가 한 해의 끝에서 따뜻한 선물처럼 전달되기를 기대한다”며 “청년작가들의 재치 있는 시선과 중‧장년 작가들의 깊이 있는 표현이 어우러지며 지역 예술 생태계 안에서의 지속 가능한 확장 가능성과 소통의 장을 탐색하고자 한다”고 밝혔다. 전시는 28일까지.

