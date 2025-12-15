미소로 건네는 작은 평화⋯박종권 사진전 ‘보시니 참 좋았다’

박종권이 사진전 ‘보시니 참 좋았다’ 홍보물/사진=독자

힘든 오늘을 살아내는 사회인에게 평화의 시간을 전하는 전시가 열렸다.

오는 21일까지 전주 평화의전당 보두네홀에서 개최되는 사진작가 박종권이 사진전 ‘보시니 참 좋았다’이 바로 그것.

‘보시니 참 좋았다’ 전시작품-미소의합창/사진=독자

이번 전시는 2007년부터 이어온 사진 인연의 기록이다. 박 작가는 천주교 전주교구 산하 장애인 단체 ‘하나회’와 ‘무지개가족’, 장수·김제 다문화센터를 통해 만난 장애인과 다문화가족을 오랜 시간 카메라에 담아왔다. 그 과정에서 마주한 것은 어려움보다 먼저 피어나는 미소였다. 불편함을 감사로 승화시키는 장애인들의 미소, 낯선 문화와 외로움 속에서도 일상을 살아가는 다문화가족의 맑은 표정은 오늘을 살아가는 우리에게 작은 평화의 시간을 건넨다.

‘보시니 참 좋았다’ 전시작품/사진=독자

전시장에는 이들과 함께 묵묵히 헌신해 온 봉사자들의 미소, 그리고 점점 사라져가는 어린이들의 웃음이 담긴 가족 사진도 함께 걸린다. 모든 작품은 전통 한지에 인화한 뒤 전통 표구로 족자 형태로 제작돼, 사진이 지닌 따뜻한 시선에 한국적 미감을 더했다.

특히 전시 마지막 날에는 사진 속 주인공들을 모두 초대해 조촐한 자리를 마련하고, 전시된 작품을 직접 선물하는 뜻깊은 행사도 예정돼 의미를 더한다.

작가는 작가노트를 통해 “미소로 피어난 존재의 찬가”라며 “불편함과 외로움 너머에서 삶이 피워낸 가장 순결한 빛을 사진에 담았다”고 말했다.

박 작가는 한국사진작가협회 정회원으로, 대한민국사진대전 추천작가이자 전북사진대전 초대작가다. 2022년 전주부채문화관 초대전 ‘소소한 풍경’, 2023년 전주이동형갤러리 초대전 ‘매화전’, 2025년 섬진강댐 건립 60주년 합동초대전 등에 참여했다.

전현아 기자

