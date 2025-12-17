새만금, 안티드론 기술 실증기지로…전북도·새만금개발청 협력 구축

드론 위협 대응 위해 정부·지자체·방산기업 공동 실증 추진 새만금 지형 활용한 차세대 안티드론 기술 검증 본격화 전북도 “민·군 겸용 테스트베드로 방산혁신 생태계 육성”

17일 서울역 인근에서 열린 새만금 안티드론 임시실증 및 협력체계 구축 협약식/전북도

전북특별자치도가 새만금을 국내 대표 ‘안티드론 실증지’로 육성하기 위한 작업에 착수했다.

국가 중요시설·공항·발전소를 겨냥한 비인가 드론 침입에 대한 우려가 잇따르면서 정부와 산업계가 드론 대응 사업 실증 공간 확보에 나서는 가운데, 이 흐름을 선점하겠다는 것이 전북자치도의 구상이다.

전북자치도는 17일 서울역 인근에서 새만금개발청, 과학기술정보통신부, 방위사업청, 부안군 등 관계기관과 함께 ‘새만금 안티드론 임시실증 및 협력체계 구축’ 협약을 체결했다.

이날 현장에는 김종훈 도 경제부지사와 조홍남 새만금개발청 차장 등 정부·지자체 관계자, LIG넥스원·한화에어로스페이스·현대로템 등 주요 방산기업이 대거 참석해 사실상 ‘국가 단위 공동 실증 플랫폼’ 출범을 알렸다.

이번 협약은 단순 장비 테스트를 넘어 △불법 드론 탐지·무력화 기술 검증 △실증 기반 규제 정비 △산업생태계 구축을 목표로 한다.

최근 국내외에서 드론이 전력시설, 공항 활주로, 군기지 상공에 침입하는 사례가 늘면서 정부 차원의 대응체계 마련이 시급해진 것이 직접적 배경이다.

특히 새만금은 광활한 부지와 단조롭지 않은 지형, 해안·내륙을 아우르는 입지적 특성 덕분에 고정익·회전익·군집 드론 등 다양한 위협 시나리오를 실제 규모로 실증할 수 있는 국내 최적지로 평가받는다.

전파교란과 광학 추적, 레이더 기반 식별 등 첨단 방산 기술의 실증 수요가 빠르게 늘면서 기업들의 기대도 커지고 있다.

이날 협약에 따라 중앙부처는 정책적 지원과 무기체계 시험·평가 체계 고도화를 맡고, 기업들은 실증을 통해 기술 신뢰도와 수출 경쟁력을 확보하게 된다.

전북도는 이러한 산업적 흐름을 지역 전략산업과 연결한다는 계획이다.

특히 도는 새만금에 민·군 겸용 테스트베드 구축을 추진하며 방산혁신클러스터 유치를 본격화할 방침이다. 실증과 투자, 산업화를 잇는 구조를 갖춰 방위산업을 전북의 차세대 성장축으로 키운다는 구상이다.

김 부지사는 “드론 위협이 고도화되는 상황에서 새만금 실증 협력은 국가 대응 역량을 끌어올리는 출발점”이라며 “전북은 실증 중심의 방산 신기술 발전지대가 될 조건을 갖추고 있다. 산업화를 통해 지역경제에도 실질적 성과가 나올 수 있도록 전략적으로 추진하겠다”고 말했다.

이준서 기자

