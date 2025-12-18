“군산 굿”⋯외국인 주민 수 역대 최고

1만 4257명 집계⋯ 전체 인구 26만 5473명의 5.4% 전담 조직 신설 이후 정착·고용·사회통합 정책 성과

지난 2월 군산산단 복합문화센터에 개소한 ‘군산외국인주민지원센터’/사진제공=군산시

군산시가 외국인과 함께 성장하는 도시 기반을 다져나가고 있다.

18일 시에 따르면 2024년 1월 인구대응담당관 내 외국인 정책 전담 조직 신설 이후 추진해 온 다양한 외국인 정책들이 가시적인 성과를 내고 있다.

특히 2024년 기준 군산시 외국인 주민 수는 역대 최고치인 1만 4257명으로, 전체 인구(26만 5473명)의 5.4%를 차지하고 있다.

이는 2015년 3.0%에서 9년 만에 두 배 가까이 증가한 수치다.

시는 외국인 국내 유입이 증가하는 시대적 변화에 맞춰 그 동안 외국인의 ‘유입·정착·사회통합’으로 이어지는 단계별 정책 체계를 구축해 왔다.

분야별 전문가와 외국인 주민이 참여하는 ‘군산시 외국인 주민 지원 협의회’를 운영하고 보육·교육, 고용지원, 정주지원 등 3개 분과로 구성된 정책 협업 TF를 통해 14개 부서가 연계하는 협업체계를 구축했다.

또한 지난 2월 군산산단 복합문화센터에 ‘군산외국인주민지원센터’를 개소해 한국어 교육, 생활 상담, 노무·법률 연계 등을 지원하고 있다.

센터 개소 이후 11월 말 기준 총 534건의 상담이 진행됐으며, 기초 한국어반과 TOPIK 대비반에는 44명이 참여했다.

외국인 주민과 지역주민이 함께하는 ‘K-소통 한마당’과 바리스타 교육 과정도 운영해 직업 역량 강화와 지역사회 참여를 확대했으며, 이를 통해 외국인 주민 6명이 국제 바리스타 자격증을 취득하는데 성공했다.

시는 법무부 사회통합프로그램(KIIP) 운영기관으로 지정돼 3년간 프로그램을 운영하고 있으며, 올해는 총 197명이 참여해 체류자격 취득과 가족 초청 준비 등 실질적인 정착 지원을 받고 있다.

산업현장의 인력난 해소를 위해 숙련기능인력(E-7-4) 전환자에게 초기 정착지원금을 지원하는 한편 찾아가는 비자 설명회 등을 운영했다.

그 결과 숙련기능인력은 2023년 말 100명에서 지난 9월 239명으로 증가했으며, 가족 동반 정착 사례도 늘어 동반가족(F-3-74)은 0명에서 91명으로 확대됐다.

여기에 시는 재외동포청 공모사업에 선정돼 외국국적동포 지원정책의 기반을 마련하고, 인공지능 챗봇 상담과 문화·체험 프로그램 등을 통해 비대면 정착 서비스와 교류 활동을 확대하고 있다.

이와 함께 민간단체와 협력해 외국인과 시민이 함께하는 문화·체육·소통 프로그램을 운영하며 지역 공동체 형성에도 힘쓰고 있는 등 호응을 받고 있다.

이용진 인구대응담당관 과장은 “군산은 외국인과 함께 살아가는 동반자 도시로 변화하고 있다”며 “외국인의 유입과 정착, 사회통합으로 이어지는 선순환 구조를 더욱 공고히 해 지속 가능한 도시를 만들어가겠다.”라고 말했다.

