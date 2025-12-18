강임준 군산시장, 사회복지사들과 타운홀미팅

현장 목소리 등 청취

강임준 군산시장은 지난 17일 군산청소년수련관에서 ‘사회복지사 타운홀미팅’을 개최했다./사진제공=군산시

강임준 군산시장은 지난 17일 군산청소년수련관에서 ‘사회복지사 타운홀미팅’을 개최하고 현장의 목소리를 청취했다.

‘사회복지사가 묻고 시장이 답하다’를 주제로 진행된 이날 행사에는 지역 사회복지시설 종사자 150여 명이 참석해 복지 현안에 대해 자유로운 의견을 교환했다.

이 자리에서 시는 청년 주거비 부담 완화를 위해 추진 중인 ‘청년월세 한시 특별지원’을 내년부터 '청년월세 지원사업'으로 전환해 지속 추진하고, 공공임대주택 임대보증금 무이자 지원과 신혼부부 전세자금 대출이자 지원을 단계적으로 확대할 계획임을 밝혔다.

또한 2026년 전국 시행을 앞둔 의료·요양 통합돌봄 사업과 관련, 노인 중심의 기존 체계에서 벗어나 장애인을 포함한 균형 있는 대상자 지원 방안을 마련하고 전담 인력 보강을 통해 서비스의 지속 가능성을 높이겠다는 방침을 설명했다.

현재 시는 통합돌봄 전담팀을 구성해 방문 진료•병원 안심 동행•주거환경 개선 등 지역 특성을 반영한 자체 특화 서비스를 운영하고 있다.

자유 질의응답 시간에는 사회복지사 처우 개선 문제가 주요 의제로 다뤄졌다.

특히 형식적인 보고를 지양하고, 사회복지사들의 질문에 시장이 직접 답하는 현장 중심의 소통 방식으로 진행돼 실질적인 정책 공감대를 형성하는 자리가 됐다.

강임준 군산시장은 “사회복지는 일방적인 지원이 아니라 현장과 함께 만들어가는 정책”이라며 “시민을 가장 먼저 만나는 사회복지사들이 존중받고 안정적으로 일할 수 있는 환경을 조성하는 것이 군산시 복지의 핵심 경쟁력”이라고 강조했다.

시는 이번 타운홀미팅을 계기로 사회복지 종사자와의 정기적인 소통창구를 확대하고, 현장 중심의 생활밀착형 복지정책을 지속 추진할 계획이다.

