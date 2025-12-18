진안군의회 송전선로 특위, 주민설명회 열고 의견 수렴 나서

송전선로 진안지역 경유 쟁점 공유…300명 참석, 농본·전북대책위 강연 진행

진안군의회 송전선로 특위가 개최한 주민설명회가 끝난 후 기념사진을 찍고 있는 모습. / 사진=국승호 기자

진안군의회 송전선로 대책특별위원회(위원장 이명진·부위원장 이루라, 이하 군의회 송전선로 특위)가 송전탑 건설과 관련한 군민 관심과 의견을 모으기에 앞장서고 있다.

군의회 송전선로 특위는 지난 17일 민간단체인 송전탑 반대 진안군 대책위원회(상임대표 박시진)와 공동으로 송전선로의 진안지역 경유와 관련한 주민설명회를 개최했다.

진안문화의집 마이홀에서 열린 이날 주민설명회는 전북 지역 내 송전선로 건설 현황과 건설에 따른 지역 영향, 주요 문제점과 대응 방안 등을 공유하기 위해 마련됐다.

이날 설명회에는 진안군 관내 이장단, 주민자치위원회, 새마을지도자협의회, 새마을부녀회 등 약 300명이 참여했다.

이날 설명회는 그동안 수차례 진행된 설명회 중 가장 많은 인원이 참여해, 군의회가 송전탑 건설에 대한 군민 관심도를 끌어올리는 데 중요한 역할을 했다는 평가를 받았다.

설명자로는 하승수 공익법률센터 ‘농본’ 대표(변호사)와 이정현 송전탑 건설 백지화 전북대책위원회 공동집행위원장이 나섰다.

하승수 대표는 ‘호남을 관통하려는 송전탑, 문제 진단과 대안’이라는 주제로 설명에 나섰다.

그는 “비수도권에서 생산된 전기를 수도권으로 끌어가려 하다 보니 장거리 송전탑이 과다하게 들어서고 있다”고 말했다.

이어 “전력의 수도권 집중화가 과다한 송전탑 건설로 이어지며, 이는 막대한 예산이 투입돼야 하는 구조여서 비현실적”이라고 진단했다.

그러면서 “수도권 반도체 국가산업단지와 과잉 송전선로 건설계획을 백지화하는 게 마땅하며, 재생에너지 중심으로 에너지 정책을 전환하고 이에 걸맞은 전력망을 새로 설계해야 한다”고 강조했다.

이정현 공동집행위원장은 ‘무더기 345kV 송전선로 건설 졸속 추진 원인과 대안’이라는 제목으로 특강을 실시했다.

그는 “지난 8일 대통령실 기후환경에너지 비서관과 공공갈등조정비서관 등을 만난 자리에서 송전선로 건설에 따른 폐해와 부작용 우려를 전달하며 용인반도체 국가산업단지 건설 백지화와 송전선로 건설계획 백지화를 요구했다”고 말했다.

이어 “대통령실도 이 문제를 잘 알고 있고 고심이 깊다는 말을 들었다”고 덧붙이며 활동 상황을 공유했다.

특강 직후 이뤄진 질의응답 시간에는 다양한 각도의 주민 의견과 우려가 쏟아졌다.

하 변호사와 이 공동집행위원장은 질의별로 핵심을 짚어 설명하며 주민 이해를 도왔다.

이명진 특위 위원장은 “이번 주민설명회는 송전선로 경유와 관련한 정보를 투명하게 공유하고 주민들의 목소리를 직접 청취하기 위해 마련한 자리”라고 말했다.

이어 “앞으로도 주민 의견을 충분히 반영해 군민의 생활권 보호와 삶의 질 향상을 최우선 가치로 삼아 실효성 있는 대응 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

진안=국승호 기자

