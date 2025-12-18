李대통령 “내년 지방선거서 대전·충남 통합단체장 선출해야”

18일, 대전·충남 지역 국회의원 간담회서 제안 李 “대전·충남 통합, 과밀화 해법·균형성장 물꼬 트는 역할" 의원들 “충북 포함 특위 설치 검토…법안 발의 추진”

이재명 대통령이 18일 용산 대통령실에서 열린 더불어민주당 대전, 충남 국회의원 오찬 간담회 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령이 18일 용산 대통령실에서 더불어민주당 소속 대전·충남 지역 국회의원들을 초청해 오찬 간담회를 갖고 대전시와 충남도의 행정통합 추진에 대한 강력한 의지를 표명했다.

이 대통령은 간담회에서 “해야 할 일이 정말 많다”면서 “지방정부의 통합이 쉽지 않지만 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다”며 통합의 필요성을 언급했다고 강유정 대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

이어 “대한민국의 미래를 견인한다는 점에서 역사적인 문제이자, 수도권 과밀화 문제에 대한 대안으로 통합을 고려해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “수도권 집중 문제를 해결하는 건 가장 중요한 과제”라면서 “과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충남의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것”이라고 제안했다.

특히 이 대통령은 통합 과정에서 발생할 수 있는 행정기관 소재지 선정이나 명칭 문제에 대해 “개방적이고 전향적인 자세로 문제를 해결해 나가자”고 당부했다.

이 대통령은 구체적인 로드맵도 제시했다.

이 대통령은 “다가오는 지방선거에서 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”고 말했다.

이어 “통합의 혜택을 시민 모두가 누려야 한다"며 "재정 분권및 자치 권한에 있어서 수용 가능한 최대 범주에서 특례 조항을 검토해 달라”고 의원들에게 요청했다.

더불어 광역자치단체 간 통합이 처음 추진되는 만큼 모범사례가 될 수 있도록 적극적인 협조도 당부했다.

이에 박정현 대전시당위원장은 수도권 초과밀화 해소 필요성에 공감을 표하면서 “균형 성장의 길과 통합의 길에 놓인 대전·충남 통합의 경제적 효과에 대해 살펴볼 필요가 있다”며 적극적인 논의를 약속했다.

이정문 충남도당위원장도 “적극적인 논의가 필요하다”고 뜻을 같이했다.

간담회에 참석한 의원들은 향후 충북까지 포함할 수 있는 준비 기구 또는 특별위원회의 당내 설치를 요청하기로 뜻을 모았고, ‘대전·충남 통합 관련법’ 발의와 지역 주민 의견 수렴 방안 등을 논의했다.

대통령실은 “이재명 정부는 정치적 논리로 공전해 온 대전·충남 통합의 물꼬를 트고 ‘5극 3특’을 중심으로 지방정부를 확장해 대한민국 균형 성장을 실현해 나갈 것”이라고 밝혔다.

서울=김준호 기자

