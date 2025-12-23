전북 공공기관 청렴도 희비…전북도·교육청 2등급, 익산, 남원시 5등급

권익위 종합청렴도 평가서 전북자치도 2등급으로 개선 농진청·공공의료·일부 지자체는 최하위 머물며 과제 남아

전북지역 자치단체와 공공기관들이 국민권익위원회 종합청렴도 평가에서 엇갈린 성적표를 받았다. 전북특별자치도와 전북특별자치도교육청은 등급을 끌어올리며 개선 흐름을 보인 반면, 일부 공공기관과 기초자치단체는 하위권에 머물러 청렴도 제고가 과제로 지적된다.

23일 국민권익위원회가 발표한 ‘2025년 공공기관 종합청렴도 평가’ 결과에 따르면 전북자치도는 지난해보다 한 단계 오른 2등급을 받았다. 청렴노력도가 개선되며 종합등급 상승으로 이어졌다는 평가다. 전북도교육청도 지난해 대비 1단계 상승한 2등급을 기록했다.

중앙부처 산하기관인 새만금개발청은 2등급으로 지난해보다 한 단계 상승하며 개선된 평가를 받았다. 농촌진흥청도 2등급에 머물렀다.

국공립대학 부문에서 전북대학교는 1단계 하락한 5등급을 기록했다.

기초자치단체 부문에서는 장수군이 1등급을 받아 도내에서 유일하게 최고 등급을 기록했다. 완주군과 고창군은 2등급이었다.

부안·순창·임실군은 3등급, 무주와 진안군은 4등급에 그쳤다. 시 단위에서는 군산시가 지난해 5단계에서 3단계 상승한 2등급을 기록했고 이어 전주·정읍시도 2등급이었다. 김제시는 3등급, 익산시와 남원시는 5등급으로 최하위 평가를 받았다.

공단 부문에서는 국민연금공단이 2등급을 받았으며, 전북개발공사는 1단계 오른 2등급을 기록했다.

의회 부문에서는 전북특별자치도의회가 지난해와 같은 4등급에 머물렀다. 전주시의회와 군산시의회는 최하위 등급인 5등급을 받았다.

김제시의회, 남원시의회, 고창군의회, 부안군의회, 임실군의회도 모두 4등급으로 하위권에 포함됐다. 반면 진안군의회는 도내 의회 가운데 가장 높은 2등급을 기록했고, 익산시의회와 정읍시의회, 무주·순창·완주·장수군의회는 3등급으로 평가됐다.

이번 평가는 민원인 21만여 명과 공직자 8만 5000여 명 등 약 30만 명이 참여한 설문조사를 바탕으로 청렴체감도(60%)와 청렴노력도(40%)를 가중 평균해 산정됐다.

이준서 기자

