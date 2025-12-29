임실산타축제 전국서 32만명 다녀갔다…대한민국 대표축제로 발돋움

대형음식점과 임실N치즈 등 매출액도 8억 여원 올려

2025 임실산타축제를 찾은 관광객들이 공연을 관람하고 있다. 임실군 제공

지난 25일부터 4일간 열린 ‘2025 임실산타축제’가 전국 각지에서 32만명이 넘는 관광객이 방문, 대한민국 대표 겨울축제로의 면모를 과시했다.

임실치즈테마파크에서 열린 이번 축제는 임실N치즈와 대형음식점, 눈썰매장 등의 매출액도 8억2700만원으로 집계돼 지역경제 활성화에 도움을 줬다.

올해 산타축제는 가족단위 방문객을 중심으로 어린이와 청년층, 중장년층까지 다양한 연령대의 관광객이 임실을 방문했다.

치즈캐슬 앞에 마련된 대형 크리스마스트리와 루돌프 조형물, 포인세티아 포토존에는 기념사진을 남기려는 방문객들의 발길이 이어지며 명소로 자리했다.

특설무대와 분수광장 일원에서는 산타 퍼레이드와 산타 복장 선발대회 등 주요 프로그램 운영으로 축제 열기를 더했다.

축하공연에는 씨야 출신 가수 이보람의 감미로운 목소리로 호응을 얻었고 27일에는 걸그룹 라잇썸과 가수 짜이의 공연이 인기를 끌었다.

아이들과 가족단위 방문객을 위한 대‧소형 눈썰매장과 함께 빙어잡기 체험장은 빙어 튀김을 즐기며 한겨울을 만끽했다.

이와 함께 치즈 컬링과 플로팅볼 눈싸움, 가족 트리 만들기 및 치즈케이크 만들기 등 다양한 참여형 프로그램은 방문객들의 체류시간을 늘렸다.

축제장에 마련된 먹거리 공간에서는 분식류와 간편식 등 다양한 메뉴가 제공됐고 임실치즈를 활용한 치즈붕어빵과 치즈핫도그는 방문객들의 많은 호응을 얻었다.

군은 이번 축제를 통해 방문객을 위한 주차와 교통안전 등의 다양한 편의를 위해 특별대책을 수립, 원활한 축제로 진행됐다고 평가했다.

심민 군수는 “이번 산타축제의 운영 성과를 바탕으로 임실만의 차별화된 겨울 관광콘텐츠로 확대, 대한민국을 대표하는 겨울축제로 내실 있게 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지