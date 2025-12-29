익산시, 7년 연속 도내 투자유치 ‘우수기관’

Trend news
올해 평가서 최우수기관 선정…1년간 33개 기업 2216억 원 투자협약 반도체·바이오·식품 등 신성장 산업 중심 유치로 미래 산업 구조 전환
익산시가 7년 연속 도내 투자유치 우수기관에 선정되며 전북 미래산업을 이끄는 중심 도시로 자리매김했다.
시는 전북특별자치도가 주관한 2025년 투자유치 우수기관 평가에서 최우수기관으로 선정됐다고 29일 밝혔다.
이 평가는 2019년부터 전북특별자치도 내 14개 시·군을 대상으로 매년 실시되는 것으로, 투자협약 실적과 신규 고용, 투자 규모, 투자유치 활동 등 5개 지표 9개 분야를 종합적으로 평가해 우수기관을 선정한다.
시는 평가가 시작된 2019년 이후 올해까지 최우수기관 6회, 우수기관 1회에 선정되며 단 한 해도 빠짐없이 우수기관에 이름을 올리는 독보적인 성과를 이어가고 있다.
지난해 하반기부터 올해 상반기까지 1년간 시는 33개 기업과 2216억 원 규모의 투자협약을 체결하고 800여 명의 신규 일자리를 창출했다. 주요 투자 기업은 동우화인켐, 솔루스첨단소재, 엠지에프비, 소이미푸드, 나노솔루션 등이다.
특히 시는 반도체·바이오·식품 산업 등 신성장 기술집약 산업 중심의 투자유치 전략을 통해 지역 산업 구조를 미래형으로 전환하고 있다. 이 같은 첨단기술 기반 기업 유치는 양질의 일자리 창출은 물론 지역 경쟁력 강화로 이어지고 있다는 평가를 받는다.
시 관계자는 “어려운 경제 여건 속에서도 기업들의 투자가 이어진 것은 그동안 축적해 온 투자환경 개선 노력의 결과”라며 “앞으로도 기업이 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 맞춤형 투자유치 활동과 기업 친화적 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
익산=송승욱 기자
