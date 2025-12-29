익산시, 7년 연속 도내 투자유치 ‘우수기관’

올해 평가서 최우수기관 선정…1년간 33개 기업 2216억 원 투자협약 반도체·바이오·식품 등 신성장 산업 중심 유치로 미래 산업 구조 전환

익산시청 전경. /사진 제공=익산시

익산시가 7년 연속 도내 투자유치 우수기관에 선정되며 전북 미래산업을 이끄는 중심 도시로 자리매김했다.

시는 전북특별자치도가 주관한 2025년 투자유치 우수기관 평가에서 최우수기관으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

이 평가는 2019년부터 전북특별자치도 내 14개 시·군을 대상으로 매년 실시되는 것으로, 투자협약 실적과 신규 고용, 투자 규모, 투자유치 활동 등 5개 지표 9개 분야를 종합적으로 평가해 우수기관을 선정한다.

시는 평가가 시작된 2019년 이후 올해까지 최우수기관 6회, 우수기관 1회에 선정되며 단 한 해도 빠짐없이 우수기관에 이름을 올리는 독보적인 성과를 이어가고 있다.

지난해 하반기부터 올해 상반기까지 1년간 시는 33개 기업과 2216억 원 규모의 투자협약을 체결하고 800여 명의 신규 일자리를 창출했다. 주요 투자 기업은 동우화인켐, 솔루스첨단소재, 엠지에프비, 소이미푸드, 나노솔루션 등이다.

특히 시는 반도체·바이오·식품 산업 등 신성장 기술집약 산업 중심의 투자유치 전략을 통해 지역 산업 구조를 미래형으로 전환하고 있다. 이 같은 첨단기술 기반 기업 유치는 양질의 일자리 창출은 물론 지역 경쟁력 강화로 이어지고 있다는 평가를 받는다.

시 관계자는 “어려운 경제 여건 속에서도 기업들의 투자가 이어진 것은 그동안 축적해 온 투자환경 개선 노력의 결과”라며 “앞으로도 기업이 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 맞춤형 투자유치 활동과 기업 친화적 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

익산=송승욱 기자

