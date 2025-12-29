장수군, 볼링장 ‘반다비체육센터’ 건립...국비 40억 유치

동부권 최초 장애·비장애 통합 전문 볼링센터 2028년 완공 목표, 공식 대회 가능 12레인 구축

반다비체육센터 사업예정지 /사진제공=장수군

장수군이 동부권 최초의 장애·비장애 통합형 종목특화 체육시설을 유치하며 공공체육 인프라의 체질 개선에 나선다.

군은 문화체육관광부 주관 ‘2026년 생활밀착형 국민체육센터 건립 공모사업’에 선정돼 국비 40억 원을 확보하고 장수읍 노하리 일원에 ‘반다비체육센터(볼링장)’를 건립한다고 29일 밝혔다.

반다비체육센터는 장애인과 비장애인이 같은 공간에서 운동하고 대회를 치를 수 있도록 설계된 통합형 공공체육시설로 전문 경기까지 가능한 종목특화형 모델이라는 점에서 기존 군 단위 체육시설과 차별화된다.

센터는 지상 1층, 연면적 약 1,600㎡ 규모로 조성되며 2026년부터 2028년까지 총사업비 60억 원(국비 40억, 지방비 20억)이 투입된다.

경기시설은 대한볼링협회 규격을 충족하는 12레인으로 이 중 6레인은 장애인 전용 레인으로 구성돼 공식 대회 유치가 가능하다. 향후 도민체전과 각종 도·전국 단위 대회 개최가 가능한 전문 경기장으로 활용된다.

부대 시설은 프로샵, 다목적 휴게실, 탈의실, 사무실 등이 함께 들어서 생활체육, 선수 육성, 대회 운영까지 한 공간에서 이뤄지는 구조다.

특히 인근 사회복지타운과 장애인체육회 시설과의 연계를 통해 재활 프로그램, 생활체육 교실, 장애인 스포츠 육성 사업을 함께 운영할 수 있어 복지·체육 융합 거점으로의 역할도 기대된다.

장수군은 반다비체육센터를 동부권 체육 네트워크의 핵심 거점으로 육성해 군민 여가 활성화는 물론 대회 유치에 따른 방문객 증가, 지역 상권 활성화 등 파급효과도 함께 노린다는 전략이다.

최훈식 군수는 “누구나 차별 없이 스포츠를 즐길 수 있는 통합형 체육 거점을 만들겠다”며 “생활체육과 전문체육이 공존하는 장수형 체육 모델을 완성하겠다”고 말했다.

장수=이재진 기자

