전북관광기업지원센터, 전국 우수센터 선정

전국 8개 센터 가운데 ‘우수’…국비 1억원 등 2억원 추가 확보

전북특별자치도문화관광재단(대표이사 이경윤)에서 운영하는 전북관광기업지원센터가 전국 우수센터로 선정됐다.

30일 재단에 따르면 한국관광공사가 선정하는 전국 8개 지역 관광기업지원센터 가운데 전북관광기업지원센터가 우수센터로 선정돼 국비 1억원을 포함해 2억원을 추가 확보하게 됐다.

선정 근거로는 △광역-기초-민간-해외 네트워크를 유기적으로 연계한 종합형 관광기업 지원 거버넌스 구축 △사업간 연동성이 높은 패키지형 지원구조 운영 △업력 7년 이상 기업까지 지원범위 확대 △기업 성장단계에 맞춘 지원체계 안정 운영 등이다.

센터는 올해 지역관광기업 73개사를 발굴‧지원했다. 이 가운데 45개 기업에 총 5억6000만원의 사업화 자금을 제공했다. 이를 통해 관광 콘텐츠 90건을 신규 개발했으며 센터 수혜기업들은 2025년도 1~3분기 기준 매출 138억3400만원을 달성했다. 4년간의 누적 기준으로 센터가 지원한 지역관광기업은 총 219개사 누적 신규 일자리는 479명이다.

또한 관광 전문인력 양성과 일자리 연계 지원을 통해 총 846명이 일자리·역량 강화 프로그램에 참여했다. 센터 지원 기업을 통해 최종 114명의 신규 일자리가 창출된 것으로 파악됐다. 이 중 정규직은 97명으로 안정적인 고용 성과를 통해 지역 관광산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련했다.

센터는 올해 ‘전북형 지역특화관광콘텐츠 공모전’을 통해 사업구조를 고도화하고 고창문화관광재단, 순창발효관광재단, 완주문화재단, 익산문화관광재단, 전주관광재단 등 도내 5개 기초재단과 연계한 광역–기초 협력모델을 운영했다. 앞으로도 지역 관광기업의 성장단계와 수요를 반영한 지원체계를 지속적으로 고도화하고, 지역기반 관광콘텐츠의 사업화와 해외 판로 확대를 통해 전북 관광산업의 지속가능한 성장을 뒷받침할 계획이다.

