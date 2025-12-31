정청래 “민주주의 헌신한 전북에 국가가 보상해야”

민주당 최고위 전북서 현장 최고위원회의 개최 정 대표 “전북이 괄목상대 발전 느끼도록 최선 다할 것” 각종 현안 사업 추진 2차 특검, 통일교·신천지 특검 설 연휴까지 추진 다짐, 당원 주권 정당 재차 강조 윤준병 도당위원장 등 “도민들 체감 부족, 전북현안 더 챙겨달라” 요구

더불어민주당 정청래 대표가 31일 전북 전주시 더불어민주당 전북특별자치도당 컨퍼런스룸에서 열린 전북 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.연합뉴스

더불어민주당이 올해 마지막 최고위원회를 전북에서 개최했다. 민주당은 내란사태에 대한 2차 내란 특검 및 통일교·신천지 특검을 설연휴까지 추진하겠다고 했다.

민주당은 31일 전북특별자치도당 컨퍼런스룸에서 현장 최고 위원회의를 열었다.

이날 회의에는 정청래 대표를 비롯해 황명선·서삼석·박지원 최고위원과 조승래 사무총장, 이재영 민주연구원장 등 중앙당 지도부와 윤준병 전북도당위원장, 이성윤·안호영·신영대·이원택·박희승·한병도 의원 등 전북 지역 국회의원들이 참석했다.

정 대표는 회의에서 “내란과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다”며 “2차 종합특검과 통일교·신천지 특검을 내년 설 연휴 전까지 마무리하겠다”고 밝혔다.

그는 “내란 주요 사범에 대한 실질적 처벌이 이뤄지지 않았고, 특검에서 제시한 구속영장들이 줄줄이 기각되고 있는 현실을 보며 미진한 부분을 보완해야 한다고 판단했다”며 “이 때문에 추가 종합특검법을 발의하게 됐다”고 설명했다.

통일교·신천지 특검과 관련해서도 “정교분리 원칙을 훼손한 반헌법적 사태에 대해 국민적 문제의식이 커지고 있다”며 “이 역시 특검을 통해 진상을 규명해야 할 사안”이라고 강조했다.

더불어민주당 정청래 대표(가운데)가 31일 전북 전주 남부시장을 방문해 상인과 대화하고 있다. 정 대표는 이날 전북특별자치도당에서 현장 최고위원회의를 개최한 뒤 남부시장으로 이동했다. 연합뉴스

정 대표는 올해 마지막 최고위원회를 전북에서 연 배경에 대해서도 설명했다.

그는 “민주주의에 헌신한 전북 도민에게 이제는 국가가 보상해야 한다는 생각을 쭉 갖고 있었다”며 “최고위 회의 장소도 마지막은 전북으로 해야겠다는 생각으로 이곳에 왔다”고 밝혔다.

그는 “전북은 동학농민혁명의 발생지이자 대한민국 민주주의의 발원지”라며 “동학의 정신인 ‘인내천’, 즉 백성이 나라의 주인이라는 사상이 오늘의 민주주의로 이어져 왔다”고 말했다.

이어 “당 호남발전특별위원회의 노력으로 전북은 내년 사상 첫 10조원 예산 시대를 열었다”며 “어머니 고향인 전북을 위해서 정말 눈부실 만큼 괄목상대하게 변화·발전했다는 것을 피부로 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

정 대표는 “이번 10조원 예산은 전북의 미래를 여는 투자”라며 피지컬 AI 생태계 조성, 우주방사선 영향 평가용 사이클로트론 구축 등을 언급했다.

RE100 산업단지 조성, 새만금 사업, 농어촌 기본소득 시범사업 확대, 전북 재활병원 건립 등 민생·산업 관련 예산도 차질 없이 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.

새만금 사업과 관련해서는 “현실적으로 가능한 범위를 명확히 하되, 속도감 있게 추진하라는 대통령의 뜻에 따라 당이 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

내년 선거과 관련해서는 “내년 6월 지방선거에선 억울한 ‘컷오프’를 없애고 당원이 참여하는 완전한 경선으로 가장 경쟁력 있는 후보를 공천하겠다”며 당원 주권 시대를 강조했다.

윤준병 도당위원장은 이날 “전북 주요 현안을 각별히 챙겨주신 것에 대해 감사하지만, '전북 3중 소외 해소'를 위한 이 대통령, 정 대표의 노력에도 전북도민들이 지켜보기엔 제대로 챙겨지지 못하고 있는 것 아니냐는 의구심도 있다”며 전북 현안에 대한 당 차원의 적극적인 지원을 건의했다.

서삼석 최고위원은 “2036 하계 올림픽 유치와 관련해 경쟁국들이 국가 주도로 속도를 내는 동안 우리는 행정 절차에 묶여 뒤처지고 있는 것에 대한 우려가 커지고 있어 행정 절차, 패스트트랙 도입 등 탄력적인 정부 대응이 필요하다”고 말했다.

박지원 최고위원은 “용인 반도체 국가 산단 건설과 관련해 국가 산업 전략, 전력 시스템, 국가균형발전, 탄소중립 등에 있어 국정 기조와 상충하는 지점에 대해 면밀히 되짚어봐야 할 필요가 있다”며 “전기 요금 차등제, 지산지소 원칙이 잘 작동하도록 제도를 정비하고 송전망 경과 지역의 특별한 희생에 대한 특별한 보상이 체감되도록 보상 강화와 산단 일부의 지방 분산 검토 필요성이 있다”고 말하기도 했다.

민주당은 이날 최고위원회를 끝으로 2025년 공식 당무 일정을 마무리했다. 이후 회의 참석자들은 전주 남부시장을 찾아 물품을 구입하고 상인과 시민들을 만나 연말 인사를 건넸다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지