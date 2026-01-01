“용서는 회복의 출발점” 정대철 헌정회장 전북대 특강

지난해 12월 31일 정대철 대한민국헌정회장 초청 특강이 전북대학교에서 열렸다. /사진=전북대

전북대학교는 지난해 31일 정대철 대한민국헌정회장을 초청해 대학 구성원을 대상으로 특강을 열었다고 1일 밝혔다.

정 회장은 이날 대학을 방문해 이세종 열사 추모 공간과 중도 라운지, 국제컨벤션센터 등 캠퍼스 주요 시설을 둘러보며 전북대의 역사와 교육·연구 환경을 살폈다. 이어 한승헌 도서관에서 교직원 직장교육 특강을 열고 ‘용서의 의미와 가치’를 주제로 강연을 진행했다.

이날 강연에는 정대철 대한민국헌정회장을 비롯해 양오봉 전북대학교 총장, 윤석정 전북일보 사장, 양영두 소충사선문화제전위원회 위원장 등 주요 내빈과 전북대 교직원 50여 명이 참석했다.

강연에서 정 회장은 개인의 상처 치유를 넘어 공동체 회복으로 이어지는 용서의 힘과 사회적 의미를 중심으로 이야기를 풀어냈다. 그는 “용서는 타인을 위한 선택이기 이전에 스스로를 자유롭게 하고 평화를 회복하는 과정”이라며 “상처받은 피해자를 생존자로 바꾸고, 개인의 성숙을 넘어 공동체의 신뢰를 회복하는 출발점이 된다”고 강조했다.

또한 용서가 정신적·신체적 건강을 증진시키고 관계 회복은 물론 창의성과 자기 통제력 회복으로까지 이어질 수 있다는 점을 다양한 연구와 사례를 통해 설명했다. 아울러 용서는 단순한 감정의 문제가 아니라 선택과 태도의 문제로, 반복적인 실천을 통해 삶의 양식으로 자리 잡을 수 있다고 덧붙였다.

정대철 대한민국헌정회장은 서울대학교 법과대학을 졸업하고 미주리대학교 대학원에서 정치학 석·박사 학위를 받았으며, 제9·10·13·14·16대 국회의원을 지낸 5선 정치인이다. 현재 제22·23대 대한민국헌정회 회장을 맡고 있다.

