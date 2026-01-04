제10대 정읍시공무원노동조합 출범

Trend news
제9대 김대원 위원장 재선…공무원 정년 연장 및 공정한 인사제도 대응
제10대 정읍시공무원노동조합(위원장 김대원)이 지난 1일 출범했다.
김대원(행정6급, 도서관운영과)위원장은 지난해 11월27일 선거에서 조합원 1197명 중 961명(80.28%)이 투표에 참여하여 808표(84.08%)를 얻어 재선됐다.
김 위원장은 “앞으로 공무원 정년 연장·공무원 임금 인상·공정한 인사제도 등 각종 현안에 대응하고, 조합원이 자부심을 갖고 시민과 사회로부터 신뢰받는 공무원노동조합으로 거듭나겠다"고 밝혔다.
제10대 정읍시공무원노동조합위원장의 임기는 3년이다.
정읍=임장훈 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글