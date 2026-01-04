이전기사
제10대 정읍시공무원노동조합 출범
2026-01-04
제10대 정읍시공무원노동조합 출범

임장훈 웹승인 2026-01-04 11:47 수정 2026-01-04 11:47 
제9대 김대원 위원장 재선…공무원 정년 연장 및 공정한 인사제도 대응

Second alt text
제10대 정읍시공무원노조를 이끌어갈  김대원 위원장 

제10대 정읍시공무원노동조합(위원장 김대원)이 지난 1일 출범했다.

김대원(행정6급, 도서관운영과)위원장은 지난해 11월27일 선거에서 조합원 1197명 중 961명(80.28%)이 투표에 참여하여 808표(84.08%)를 얻어 재선됐다.

김 위원장은 “앞으로 공무원 정년 연장·공무원 임금 인상·공정한 인사제도 등 각종 현안에 대응하고, 조합원이 자부심을 갖고 시민과 사회로부터 신뢰받는 공무원노동조합으로 거듭나겠다"고 밝혔다.

제10대 정읍시공무원노동조합위원장의 임기는 3년이다.

정읍=임장훈 기자

#제10대정읍시공무원노조 #김대원 위원장 재선 #3년임기
임장훈 hoonyoui@jjan.kr
