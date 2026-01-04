제10대 정읍시공무원노동조합 출범

제9대 김대원 위원장 재선…공무원 정년 연장 및 공정한 인사제도 대응

제10대 정읍시공무원노조를 이끌어갈 김대원 위원장

제10대 정읍시공무원노동조합(위원장 김대원)이 지난 1일 출범했다.

김대원(행정6급, 도서관운영과)위원장은 지난해 11월27일 선거에서 조합원 1197명 중 961명(80.28%)이 투표에 참여하여 808표(84.08%)를 얻어 재선됐다.

김 위원장은 “앞으로 공무원 정년 연장·공무원 임금 인상·공정한 인사제도 등 각종 현안에 대응하고, 조합원이 자부심을 갖고 시민과 사회로부터 신뢰받는 공무원노동조합으로 거듭나겠다"고 밝혔다.

제10대 정읍시공무원노동조합위원장의 임기는 3년이다.

정읍=임장훈 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지