김제지평선축제 세계화 도약 ‘시동’

올해 ‘글로벌 축제’ 원년…10월 1일부터 5일까지 개최 외국관광객 맞춤형 프로그램 확대…전통과 현대 조화

대한민국 명예문화관광축제인 ‘김제지평선축제’가 2026년, 지평선을 넘어 더 넓은 세계를 향한 힘찬 도약을 시작한다.

김제시는 오는 10월 1일부터 5일까지 5일간 제28회 김제지평선축제를 개최하기로 확정하고, 지난 제27회 축제의 성공을 발판 삼아 전 세계인이 함께 즐기는 ‘글로벌 축제’로의 도약을 추진할 계획이라고 밝혔다.

시는 지난해 역대 가장 많은 방문객 참여와 높은 만족도를 기록한 핵심 콘텐츠를 강화하는 동시에, 외국관광객 맞춤형 프로그램을 확대해 글로벌 경쟁력을 확보해 나간다는 전략이다.

특히 주 행사장인 벽골제가 가진 역사성과 상징성은 유지하되, 관광객의 이동 동선을 고려한 테마별 구역화를 통해 외국 방문객의 쾌적한 관람 환경을 조성하는 방안을 검토 중이며, 외국인 인바운딩 맞춤 상품을 개발해 외국 방문객 대상으로 적극적인 홍보를 병행해 나갈 계획이다.

또한, 최신 ICT 기술을 접목한 드론 프로그램과 미디어 파사드와 같은 볼거리를 강화해 지평선축제의 백미인 ‘벽골제 전설 쌍룡놀이’와 ‘입석 줄다리기’ 등 전통과 현대가 어우러지는 기획 프로그램을 마련할 방침이다.

정성주 시장은 “제27회 김제지평선축제가 지역민과 관광객의 뜨거운 성원 속에 성공적으로 마무리된 만큼, 제28회 김제지평선축제는 그 이상의 가치를 증명해야 하는 중요한 전환점”이라며, “차별화된 기획과 공간 구성을 통해 세계 어디 내놔도 손색없는 글로벌 명품 축제를 준비하겠으니 많은 기대를 부탁 드린다”고 밝혔다.

