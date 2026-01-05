이전기사
오은미 전북도의원, 순창군수 출마
UPDATE 2026-01-05 14:41 (Mon)
오은미 전북도의원, 순창군수 출마

백세종 웹승인 2026-01-05 13:51 수정 2026-01-05 13:51 
오 “순창 새역사 쓸 것”…4개 공약 제시

Second alt text
오은미 전북특별자치도의회 의원이 5일 전북도의회에서 순창군수 출마의 변을 밝히고 있다. 연합뉴스

3선의 진보당 오은미(순창) 전북특별자치도의회 의원은 5일 오전 전북자치도의회에서 기자회견을 열고 “순창의 새역사를 쓰겠다”며 올해 지방선거에서 순창군수 선거 출마를 선언했다.

오 도의원은 “순창이 농어촌 기본소득 시범지역으로 선정돼 큰 힘을 얻었지만, 지역소멸을 극복할 근본적인 대책과 낙후한 순창을 발전시킬 희망의 비전이 필요하다”고 강조했다.

그러면서 그는 공약으로 △ 아동수당·농민수당·청년종자통장 지원금 원상회복 △ 임실·순창·남원 혁신도시 유치 △발효 미생물 분야 국민성장펀드 투자 유치 △ 농업소득 연 3천만원 달성 등을 제시했다.

그는 순창군여성농민회 부회장, 진보당 전북도당 위원장, 전국여성농민회총연합 부회장 등으로 일했다.

오 도의원은 “불가능을 가능으로 바꿔온 오은미만이 순창의 비전을 실현할 수 있다”며 “‘섬기는 군수’와 함께 순창의 100년 역사를 만들어가자”고 덧붙였다

백세종 기자

#오은미 #순창군수 #출마
백세종 103bell@jjan.kr
