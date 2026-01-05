민주당 전북도당 “기존 이전 공공기관 지역 연계정책 구체화할 것”

도당위원장 명의 입장문 “2차 공공기관 이전도 지역기여 전략 목표 설정” “제3금융중심지·7대 자산운용 공공기관·농협중앙회 이전 등 관철 노력”

최근 국민연금공단을을 비롯한 지방이전 공공기관들의 지역 기여 문제와 관련, 더불어민주당 전북특별자치도당이 5일 윤준병 도당위원장 명의의 입장문을 내고 “정책 방향 논의 수준에 머물렀던 이전 공공기관의 지역 연계 정책을 더욱 구체화하고, 2차 공공기관 이전 역시 확실하게 지역에 기여하도록 할 것”이라고 강조했다.

전북자치도당은 이날 낸 입장문에서 “이재명 대통령은 지난달 30일 국무회의에서 공공기관 지역 기여 방법 찾기와 국민연금공단 운용자산 배분 시 지역 회사에 우선권 등 인센티브 주는 방식을 예로 들었다”며 “고 노무현 전 대통령이 시작하고 문재인 전 대통령 임기중 마무리된 공공기관 지방이전의 성과 점검과 지역 기여 방안 모색 지시는 처음이어서 남다르다”며 이같이 밝혔다.

그러면서 전북도당은 △국가 전략산업과 연계 △ 지역 산업 생태계 활성화 중심으로 이전 기관 선정, 배치 △지역 기여 실행 전략과 목표 설정 △ 매 년도별 점검 체계까지 담아내도록 국회와 지자체 차원의 대응을 추진하겠다고 했다.

도당은 “우선 공공기관 이전 취지 이행 여부에 대한 점검 및 보완책 마련과 지역소재 운용 회사에 우선권을 주는 방안, 공공기관의 지역 기여 실행 계획 의무화, 단순 사무 공간 수준의 형식적 운영에 머무르지 않도록 이전 공공기관의 협력사, 지자체, 지역대학, 연구기관의 협업을 촉진할 예산 지원 등 법적, 제도적 뒷받침 등도 마련할 것“이라고 했다.

이전 공공기관이 지역에 기여하도록 정책 대전환을 추진하고 국정 목표 달성과 균형발전, 두 마리 토끼를 잡을 유일한 방안인 전북 제3금융 중심지 지정, 한국투자공사 및 7대 자산운용 공공기관 이전, 농협중앙회 등 농생명 관련 기관 전북 이전도 관철시키겠다는 포부도 밝혔다.

도당은 “대통령 국정 철학인 ‘특별한 희생이 있는 곳에 특별한 보상’, ‘국가균형발전은 대한민국 생존 전략’, ‘희망 고문이 아닌 현실 가능한 정책 추진’에 전북도민은 적극적인 지지를 보내고 있다"며 “민주당 도당도 국정 철학 실현을 위해 앞장서 노력해 해결하는 정치로 전북도민이 체감할 전북의 변화를 이끌겠다”고 했다.

