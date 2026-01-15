[줌] “동상 곶감은 내 운명”…고집으로 빚어낸 장인의 역사

쓴소리 마다않던 ‘감박사’ 유재룡 호시호 동상곶감농장 대표 동상곶감 생산과정 ‘고종시 동상곶감 프로젝트’로 결실 맺어

유재룡 호시호 동상곶감농장 대표 / 사진=박은 기자

완주군 동상면의 척박한 골짜기는 곶감에 있어서만큼은 타협을 모르는 고집스러운 장인을 길러냈다. 1959년생 호시호 동상곶감농장 유재룡 대표가 그 주인공이다. 그는 스스로를 “곶감에 미친 사람”이라 부르는데 주저함이 없다.

남들이 지원금을 받기 위해 정치적으로 줄을 설 때, 유재룡 대표는 홀로 감나무 아래서 동상곶감의 정체성을 세우는 일에 몰두했다. 동네에서 ‘감박사’로 통할 정도로 30년 동안 오로지 품질 향상에만 매달려온 그가 최근 특별한 선물을 받았다. 수십 년 전부터 지자체에서 요구해온 ‘곶감 생산과정의 기록화’가 사진과 영상물로 제작되며 결실을 보게 된 것이다.

지난 13일 ‘고종시 동상 곶감 프로젝트 특별전’이 열리고 있는 연석산 우송미술관에서 만난 유 대표는 “꿈을 이룬 것 같다”며 울컥했다. 요령과 아첨으로 예산이 좌우되던 시절에도 그는 “동상 곶감을 폄하하지 말라”며 쓴소리를 아끼지 않았었다.

꼿꼿한 성격 탓에 미운털이 박혔고 20년 전부터는 외부 활동을 접고 두문분출하며 곶감 연구에 매진했다. 그런 그의 진심을 알아본 곽풍영·권은경·문리 작가는 10개월 전, 대표를 찾아가 곶감 생산 과정을 사진과 영상으로 기록하기 시작했다.

유 대표는 “작가 두 분이 산에 올라와 드론까지 띄워 촬영하고, 학예사분이 제 설명을 꼼꼼히 기록하는 과정이 정말 감격스러웠다”며 “꿈에 그리던 기록화 작업이 영상으로 만들어지고 미술관에서 전시까지 열려 진심으로 감사하다”고 소회를 밝혔다.

곶감에 대한 그의 자부심은 철저한 고증에 근거한다. 그는 젊은 시절 ‘연산군실록’ 등 고문헌을 직접 뒤져 동상곶감이 과거 고산현의 진상품이었음을 찾아냈다. 본래 고동시라 불리던 감에 고종황제의 진상서사를 입혀 ‘고종시’라는 브랜드로 스토리텔링한 인물이기도 하다.

기술적 혁신도 놓치지 않았다. 1998년 저온저장고 보관법을 연구해 발표했고, 상주기술혁신센터 위원으로 활동하며 실력을 인정받았다. 대표가 지켜온 동상곶감은 인위적인 훈증을 거치지 않는다. 오직 계곡의 자연풍과 지형이 빚어낸 순수한 농산물이다.

무엇보다 위생과 현대화에는 타협하지 않았다. 최상품의 곶감을 생산하기 위해서 모든 농장에서 건조장을 2층으로 높이고 도로변 오염원에서 200m 이상 격리해야 한다는 것이 그의 철칙이다. 재래식의 비위생성을 탈피해야만 동상곶감의 명맥이 산다는 지론이다.

유재룡씨는 누군가에겐 까다로운 사람으로 비칠지도 모른다. 하지만 그 고집 덕분에 동상곶감은 조선 임금의 상에 오르던 깨끗하고 깊은 달콤함을 지금까지 유지하고 있다. 유 씨는 “누가 알아주든 말든 감나무 아래서 보낸 세월이 헛되지 않은 것 같다”며 “동상곶감의 자존심을 영상과 사진으로 남길 수 있어 뿌듯하다”며 환하게 웃었다.

