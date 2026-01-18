[사설] 하계올림픽 ‘서울 유치 망상’ 당장 버려라

2036년 하계올림픽 국내 유치 신청도시로 전북이 결정된 것은 이미 1년 전의 일이다. 대한체육회는 2025년 2월 28일 대의원 총회에서 전북 49표, 서울 11표라는 압도적인 표 차이로 전북이 최종 후보지로 선정됐다고 공식 발표했다.

그런데 최근 이런 절차적 정당성을 무시하고 전북을 폄훼하면서 서울 유치를 기도하는 한심한 작태가 벌어지고 있다. 경기 종목을 서울 등에서 분산 개최하는 것을 두고 일부 인사 등이 ‘지방 도시의 한계 자인’이라고 멋대로 폄훼하면서 중앙 언론에 부정적 기사와 광고를 내보냈. 심지어는 서울유치추진위원회까지 발족시키고 있다. 해외 유력 스포츠 매체인 ‘Inside the Games’ 등은 이런 기류를 두고 ‘전북 유치 추진 난항’으로 보도하기도 했다.

민주적 의사결정을 깔아뭉개며 딴지를 거는 주된 장본인은 한국무역협회 임원 등 일부 세력으로 알려져 있다. 이 임원은 한때 국민의힘 서울 서초 갑 지역구와 서울시장 경선에 나선 적이 있는 인물이다. 6.3지방선거를 앞두고 정치적 노림수는 없는지 의심해 봐야 한다.

대한체육회 대의원 총회의 결정을 부정하고 전북 유치신청을 무력화시키는 기도는 있을 수 없는 일이다. 국내 유치 주체에 대한 혼선을 야기시키고 국가적 신뢰도를 떨어뜨리는 명백한 국익 저해 행위가 아닐 수 없다. 전북애향본부가 성명을 내고 규탄한 것도 이 때문이다.

전북은 도시 간 연대, 균형발전, 저비용의 이른바 IOC 어젠다를 반영해 국내 유치신청 도시로 결정됐다. 경기종목도 전북 32개, 서울 8개, 경기 2개, 광주 3개, 대구 대전 충북 충남 전남 각 1개 종목 등 분산 개최 방안을 추진하고 있다.

이럴진대 전북 무력화를 기도하며 서울 유치 운운하는 것은 어불성설이다. 망상 이다. 당장 중지해야 마땅하다. ‘국내 유치신청 도시 전북’ 결정을 부정하는 악의적 행태가 계속된다면 전국의 500만 전북인이 좌시하지 않을 것이다.

전북 정치권 역시 전북 유치의 정당성이 훼손되지 않도록 사전 차단에 나서야 한다. 아울러 억측이 발생하지 않도록 정부는 국제행사 유치 심의를 조속히 진행하길 바란다.

