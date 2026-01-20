이전기사
무주농협, 조합원 대상 영농회 좌담회 진행
무주농협, 조합원 대상 영농회 좌담회 진행

김효종 웹승인 2026-01-20 10:02 수정 2026-01-20 10:02 
읍면 영농회 순회 다음달까지 실시…지난해 사업 성과 공유, 주요사업 논의

Second alt text
무주농협이 영농회를 대상으로 좌담회를 실시하고 있는 가운데 곽동열 조합장이 조합원들과 이야기를 나누고 있다. 무주농협 제공

무주농협(조합장 곽동열)이 조합원과의 소통 강화 및 영농 현장 의견 청취를 위해 109개 영농회를 대상으로 좌담회를 실시하고 있다.

이번 좌담회는 안성면을 시작으로 각 읍면별 영농회를 순회하며 다음달까지 이어갈 예정이다,

조합 임직원과 영농회 조합원들이 함께 모여 지난 한 해의 사업성과를 공유하고 향후 농협의 주요사업 추진 방향을 논의하는 자리가 되고 있다. 

좌담회에서는 주로 지난해 무주농협 사업성과 보고, 올해 사업추진 방향, 영농 애로사항 및 건의사항 청취 등 조합원과의 자유로운 소통의 시간으로 채워질 예정이다. 

무주농협은 이번 좌담회를 통해 2026년 농업·농촌 환경 변화에 대응한 실효성 있는 사업 추진 방향을 조합원들과 함께 논의함으로써 조합원 중심의 농협 구현과 안정적인 농업소득 증대에 힘쓸 계획이다. 

곽동열 조합장은 “영농회별 좌담회는 조합원 여러분의 생생한 현장 의견을 적접 듣는 매우 중요한 소통의 장이다”라며 “앞으로도 조합원과 함께하는 농협, 신뢰받는 농협이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

무주=김효종 기자

#무주농협
김효종 hjk4569@daum.net
