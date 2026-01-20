박사고을 임실 삼계면에 올해도 기부천사 다녀갔다…3억4500만 원 기부

6년째 해마다 거액 기부 누적액 24억 3600만원

얼굴도 신분도 밝히지 말라는 조건으로 해마다 거액의 기부금을 전달한 ‘삼계천사’가 올해도 임실군에 3억원이 넘는 거액을 선사했다.

단지 부모의 고향이 임실군 삼계면이라는 인연으로 6년째 이어진 그의 불우이웃을 사랑하는 누적 기부금도 24억원을 넘어섰다.

군에 따르면, ‘삼계천사’는 지난 15일 사회복지공동모금회를 통해 임실군에 3억4528만 원을 기부했다.

이 과정에서 그는 “어려운 경제 여건에서 생활하는 고향의 어려운 저소득층을 위해 써달라”는 부탁을 남겼다

‘삼계천사’의 첫해 기부는 3억7090만 원과 2022년 4억3030만 원, 2023년에는 4억5090만 원에 이어 2024년 4억2840만 원, 지난해는 4억1060만 원이다.

이 같은 그의 선행은 따뜻한 사랑을 통해 지역사회 곳곳에 나눔 문화 확산에 크게 기여하고 있다.

편지를 통해 그는 “농촌에서 아이를 양육하는 여건이 갈수록 어려워지고 있다”며 “이번 기부가 어려운 가정의 아이들이 꿈을 잃지 않고 건강하게 성장하기를 바란다”고 전했다.

군은 기부자의 뜻에 따라 저소득층 684가구를 대상으로 설 명절 이전에 공동모금회와 연계, 지원할 예정이다.

지원 방식도 기존 5개월을 12개월로 늘리고 자녀 1인 가구에는 17만원과 2인 가구 23만원, 3인 이상 가구에는 30만원씩 1년간 매달 지급할 계획이다.

심민 군수는 “6년간 변함없이 따뜻한 나눔을 실천한 기부자에 감사의 말씀을 드린다”며 “소외된 이웃이 없도록 살피고 아이 키우기 좋은 임실 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

임실=박정우 기자

