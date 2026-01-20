이원택 의원 김제지역 기자간담회 개최

Trend news
차기 전북특별자치도지사 선거에 출사표를 던진 더불어민주당 이원택(군산·김제·부안을) 의원이 20일 김제시청 브리핑실에서 기자간담회를 갖고 향후 도전운영 방향과 김제지역 산업분야 주요 공약을 밝혔다.
먼저, 이 의원은 향후 도정운영 방향과 관련 ‘내발적 발전’을 강조했다.
이 의원은 “그동안 투자유치 관련 MOU는 많이 했지만 실제 성사되지 못한 경우가 많았다.”며 “우리지역 스타기업 육성 등 내발적 발전을 중심으로, 기업 유치 등 외부적 기회를 병행해 나가겠다.”고 강조했다.
김제지역 산업분야 공약으로는 △새만금 RE100산단 조성으로 김제 미래 견인 △피지컬AI 예산 확보 특장차·농업분야 활성화 △심포 관광레저 형태 개발을 제시했다.
김제=강현규 기자
