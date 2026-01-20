김관영 지사, 정읍시민과의 대화…"지역발전 위해선 도전해야"

14개 시군 도민 협력하며 도전의식 강조, 2036 하계올림픽 유치 힘 모아야

김관영 도지사가 정읍시민과의 대화에서 도전 정신을 강조하며 지난해 도정성과를 설명하고 있다. 사진=임장훈 기자

김관영 전북특별자치도지사가 20일 정읍시청 대회의실에서 정읍시민과 대화에 참석해 2025년 도정성과를 공유하고 정읍시와 협력 방안 등을 설명했다.

이날 행사에서는 2036 올림픽 유치를 위한 홍보 영상을 시청하고 참석자들이 함께 “한계를 넘어 세계를 향해”, “전북의 꿈, 하계 올림픽 유치” 구호를 제창하는 퍼포먼스를 펼쳤다.

김관영 도지사는 ‘도전경성의 처음과 끝, 도민과 함께 與民由之(여민유지)’를 슬로건으로 “지역 발전을 위해서는 전북특별자치도와 정읍시 장·단점 분석이 중요하다” 면서 “17개 광역 지방정부중에서 전북의 환경이 열악한 상황으로 전북도와 14개 시·군, 도민들이 협력하여 도전해야 한다”고 강조했다.

또, 2036 하계올림픽 유치추진 과정 등을 설명하며 “대구, 광주, 충북, 서울 등이 함께하는 지방도시 연대 올림픽을 반드시 유치할 수 있도록 힘을 모아달라”고 당부했다.

이어, 전북자치도와 정읍시 협력사업으로 △어린이 기적의 놀이터 조성 △정읍 공공산후조리원 착공 △우주방사선영향평가용 사이클로트론 연구시설 구축 등을 설명했다.

시민과 질의응답에서는 △정읍시 북면에 조성되는 정읍숲체험원 진입도로 개설 부족 예산 10억원 지원 △정읍시 지방도 701호선 확포장 및 선형 개선사업 △지역 기술개발 업체 지원 △송전선로 문제 △정읍바이오 발전소 건립시 시민건강권 우선 등을 듣고 “주민들의 입장에서 생각이 반영되도록 처리하겠다”고 답했다.

정읍=임장훈 기자

