유희태 군수 “피지컬 에이아이(AI) 성공, 광역 협의 필수”

“도지사 방문은 협의의 장…행정통합은 경제 논리로”

유희태 완주군수가 전북특별자치도지사의 완주 방문을 앞두고 “피지컬 AI 성공을 위해서는 광역 차원의 책임 있는 협의가 필수”라며 정책 공조의 필요성을 강조했다. 유희태 완주군수는 20일 기자회견을 열고 “이번 도지사 방문은 특정 사안을 강행하거나 결론을 미리 도출하기 위한 자리가 결코 아니다”라며 “완주군의 주요 현안과 경제 활성화 방안을 논의하고, 지역 여건에 맞는 발전 방향을 함께 모색하는 정책 협의의 장이 돼야 한다”고 밝혔다.

유 군수는 “의견이 다르더라도 소통의 창구가 열려 있어야 군민의 다양한 목소리를 도정에 전달할 수 있다”며 “대화가 차단되면 완주군의 요구와 지역 발전 과제를 논의할 기회조차 잃게 되고, 이는 결국 군의 발전을 저해하는 결과로 이어질 수 있다”고 말했다.

특히 완주군 일원에 조성될 예정인 ‘피지컬 에이아이(physical AI) 생태계 조성사업’을 핵심 현안으로 꼽았다. 해당 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 총사업비 1조 원이 투입되는 대형 프로젝트로, 과학기술정보통신부 연구개발(R&D) 지원 4,000억 원과 시설·장비 구축 2,000억 원 등 국비 6,000억 원이 포함된 민·관·학 협력 사업이다. 여기에 지방비 1,500억 원과 민간 투자 2,500억 원이 더해진다.

유 군수는 “이미 2025년 정부 2차 추가경정예산에 시범사업 국비 219억 원이 반영됐고, 2026년 본사업을 위한 국비 766억 원도 확보됐다”며 “남아 있는 1,500억 원 규모의 지방비 매칭 비율 협의에서 광역지자체의 책임 있는 분담을 이끌어 군민 부담은 줄이고 실익은 극대화해야 한다”고 강조했다.

아울러 봉동읍 일원 약 20만 평 규모의 수소특화 국가산단 조성과 885억 원 규모(국비 450억, 도비 53억, 군비 382억)의 컨벤션을 포함한 문화선도산단 조성, 통합 여부와 무관하게 추진 중인 13차 28개 상생협력사업 등과 관련해서도 도와의 정책 공조가 필요하다고 밝혔다. 그는 “수천억 원 규모의 국·도비 확보와 정책적 지원은 전북특별자치도와의 긴밀한 협력 없이는 완성될 수 없다”고 말했다.

생활 밀착 현안도 언급했다. 유 군수는 “종합병원이 없는 완주군에 산재병원과 공공산후조리원 조성을 적극 건의할 예정”이라고 밝혔다. 행정통합 문제에 대해서는 “정치적 논리가 아닌 경제적 논리로 접근해야 하며, 모든 결정은 군민의 뜻에 따라야 한다는 원칙에는 변함이 없다”고 선을 그었다. 다만 “소모적인 지역 내 갈등은 이제 종식돼야 한다”며 “법적 최종 권한자인 행정안전부 장관이 지역 여론과 최근 군의회 기자회견 내용 등을 충분히 수렴해 민주적 정당성을 갖춘 합리적 결정을 내리길 기대한다”고 말했다.

유 군수는 “이번 도지사 방문이 갈등의 장이 아니라 완주의 굵직한 현안을 논의하고 미래를 설계하는 차분한 대화의 자리가 되길 바란다”며 “완주군의 자율성을 지키는 원칙은 굳건히 고수하되, 글로벌 수소도시이자 AI 신산업의 메카로 도약할 수 있도록 소통과 협력의 책임을 끝까지 다하겠다”고 밝혔다.

