외면 받는 공공예식장…전주시, 예식 비용 최대 200만원 지원

작년 7월부터 8곳 운영…이용 건수는 0건 청년부부 결혼비용 지원사업과 연계 추진

전주시청사와 노송광장로 주변 전경. 전북일보 자료 사진

속보= 전주시가 예비부부들에게 외면받는 공공예식장의 운영 개편에 나섰다. 당초 취지와 달리 이용 건수가 전무한 데 따른 것이다. (2025년 7월 30일자 4면)

20일 전주시에 따르면 관내 공공예식장은 무료 전라감영·전주월드컵경기장·팔복예술공장·노송광장·JB문화공간, 유료 기접놀이전수관·한국전통문화전당·전주덕진공원 등 모두 8곳이 운영 중이다.

그러나 운영을 시작한 지난해 7월부터 현재까지 이용 건수는 단 한 건도 없는 것으로 나타났다. 공공예식장 운영 초반부터 제기된 실효성 문제가 그대로 드러난 결과다.

전주시 공공예식장은 장소를 제외한 모든 시설, 장비는 예비부부가 따로 예약하고 비용을 부담하는 구조다. 식비를 비롯해 의자·테이블 등 비품비, 꽃 등 장식비, 음향·조명·스크린 등 부대비를 고려하면 민간예식장과 비교해 가격적 이점이 크지 않다는 의견이 많았다.

주차 편의도 문제로 지적됐다. 무료 공공예식장인 JB문화공간은 주차 공간이 없고, 노송광장은 전주시청 주차장을 유료로 이용해야 한다. 유료 공공예식장인 팔복예술공장과 전주덕진공원도 주차 가능 대수가 각각 30대, 74대로 턱없이 부족하다.

전주덕진공원, 한국전통문화전당 등 일부 공공예식장은 피로연 자체가 불가능하다.

이 같은 지적이 이어지자 전주시는 공공예식장을 이용하는 예비부부들의 편의를 위해 민간 웨딩업체 컨설팅과 예식 비용 일부를 지원하기로 했다. 예식 비용의 경우 전주시 청년부부 결혼비용 지원사업(총사업비 7000만 원)과 연계해 최대 200만 원을 지원할 예정이다.

또 민간 웨딩업체와 협력해 예식 비용에 대한 표준가격(안)도 마련할 계획이다.

전주시 강숙희 인구정책과장은 “합리적인 예식 문화 정착을 위해 공공예식장 대관사업을 보완해 나가겠다”며 “예비부부들의 많은 관심을 바란다”고 말했다.

한편 공공예식장은 전주시에 주민등록을 둔 예비부부(부부 포함)를 대상으로 한다. 예비부부(부부) 중 한 명의 부모가 전주시에 주민등록을 둔 경우에도 이용 가능하다.

공공자원 통합예약 플랫폼 ‘공유누리’를 통해 예약한 뒤 이용하면 된다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지