김제시, 만60세 이상 치매검사비 무료 지원

김제시청 전경.

김제시 치매안심센터는 치매를 조기에 발견하고 검사비 부담을 줄이기 위해 만 60세 이상 모든 시민에게 치매 검사비를 무료로 지원한다고 21일 밝혔다.

시에 따르면 기존 소득기준이 적합한 시민(중위소득 120% 이하) 만 지원 대상이었으나, 현재는 연령 기준(만 60세 이상)만 충족하면 소득 수준과 상관없이 누구나 무료 검사를 받을 수 있다.

현재 치매안심센터와 협약을 맺은 의료기관은 김제우석병원, 제일신경정신건강의학과, 미래병원, 희망병원 등 4개소다.

치매안심센터는 치매 조기검진 지원을 통해 어르신들이 검사비 부담 없이 정기적으로 건강을 관리할 수 있도록 돕고 있으며, 앞으로도 지속적인 검사 지원과 치매 예방 사업을 확대해 나갈 계획이다.

이영섭 치매재활과장은 “시민 누구나 경제적 부담 없이 기억력 건강을 관리할 수 있도록 지원을 이어가겠다”며,“조기검진으로 치매를 예방하고 건강한 노후를 보내시길 바란다”고 전했다.

