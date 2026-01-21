10년후임실비전기획협동조합, 임실지역 미래 먹거리·지역공동체 활성화 세미나

휴먼 라이브러리 구축과 활용 방향성 제시

임실의 미래 먹거리와 지역공동체 활성화를 위해 결성된 ‘10년후임실비전기획협동조합(주)‘은 20일 임실치즈마을 지정환공동체학교에서 정책세미나를 개최했다.

이날 세미나에는 지역 내 사회층 지도인사 50여명이 참석한 가운데 1단계 휴먼라이브러리 1000명 구축 가능성과 2단계 활용 방향성을 제시하는 주제로 진행됐다.

휴먼라이브러리는 새로운 형태의 도서관으로 도서나 인쇄매체가 아닌 사람이 정보자료가 되어 이용자와 직접 커뮤니케이션을 통해 지식과 정보를 전달하는 도서관 서비스의 개념이다.

청년농업인 오은택(41세·임실주용농장) 대표는 “임실형 청년육성정책과 주민자치제, 읍면동장 선택제 등 다양한 주제로 정책세미나를 마련했다”며 많은 참여를 당부했다.

주제 발표자인 김성민 서울 노원도서관 관장은 “휴먼 라이브러리는 진로체험과 상담, 직업강의 및 인생체험형 등으로 지역사회의 환경과 운영 주체에 따라 다양한 형태로 나타나고 있다”고 제시했다.

협동조합 오광진 창립준비위원장도 이날 임실군형 휴먼라이브러리 활동 1단계로 생활인구를 포함해 1000명 사람자산 DB를 구축하겠다고 밝혔다.

또 2단계는 휴먼북 발간과 아이들 진로교육 및 꿈 응원에 활용, 봉사 등 멤버쉽 활동과 출판기념회 개최 등 사람을 자산으로 구축하는 방안을 10년간 추진한다는 방침이다.

협동조합은 6명의 청년들이 임실의 미래 먹거리와 지역공동체 활성화를 위해 ‘임실 10대 정책의제’를 발굴해 선정하고, 10대 정책의제 액션플랜을 수립, 10년간 추진키 위해 4월에 창립총회를 준비하고 있다.

임실=박정우 기자

