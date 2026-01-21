이리평화새마을금고, 설 명절 앞두고 이웃사랑 실천

익산 평화동 행정복지센터에 성금 500만 원 전달

이리평화새마을금고(이사장 엄양섭)가 21일 익산 평화동 행정복지센터를 찾아 성금 500만 원을 기탁하고 있다./사진 제공=익산시

이리평화새마을금고(이사장 엄양섭)가 21일 익산 평화동 행정복지센터를 찾아 성금 500만 원을 기탁했다.

이 성금은 익산시자원봉사센터(센터장 강태순)로 지정기탁돼 ‘설 명절 나눔 보따리’ 사업에 사용될 예정이다.

이 사업은 자원봉사단체와 읍면동 행정복지센터가 함께 장애인과 독거어르신, 차상위계층 등 취약계층 300세대에 명절 물품을 전달하는 것으로, 자원봉사센터는 개인과 기업의 후원을 통해 마련된 물품으로 2011년부터 매년 설·추석 명절에 이웃 간의 정을 나누며 지역사회 나눔 문화 확산에 힘쓰고 있다.

엄양섭 이사장은 “앞으로도 지역사회를 위한 다양한 나눔 활동에 꾸준히 참여하겠다”고 전했다.

강태순 센터장은 “소중한 성금은 설을 맞아 소외된 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 소중히 사용하겠다”고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

