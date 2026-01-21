‘운영 중단 위기’ 익산로컬푸드직매장 어양점 구원투수 투입

부정 적발 기존 위탁운영 조합은 관련 법령상 재위탁 불가능 최악의 사태 막기 위해 익산푸드통합지원센터에 위탁 방침

김문혁 익산시 바이오농정국장이 21일 브리핑에서 운영 중단 위기에 처한 익산로컬푸드직매장 어양점의 정상화를 위해 공공성을 갖춘 전문기관 투입 방침을 밝히고 있다./사진=송승욱 기자

속보= 익산시가 운영 중단 위기에 처한 익산로컬푸드직매장 어양점의 정상화를 위해 공공성을 갖춘 전문기관 투입 방침을 밝혔다. (2025년 12월 11일자 8면·19일자 5면, 1월 20일자 8면 보도)

감사에서 부정이 드러난 기존 위탁운영 조합은 관련 법령상 재위탁이 불가능하고 대안으로 삼은 직영 방침마저 예산이 전액 삭감된 상황에서, 운영 중단이라는 최악의 사태를 막기 위한 고육지책이다.

이번 결정은 3선 임기를 마무리하는 정헌율 시장의 ‘시민 중심, 현장 중심’ 철학에 따른 것으로, 행정 원칙을 준수해 투명성을 회복하고 공공성을 강화하는 동시에 농민들에게 실질적인 경제적 이득이 돌아가게 하겠다는 강력한 의지가 반영됐다.

시 바이오농정국은 21일 브리핑에서 “농업인의 소중한 판로가 막히는 최악의 사태를 막기 위해 출연기관인 재단법인 익산푸드통합지원센터를 새로운 운영 주체로 하는 위탁동의안을 마련하고 익산시의회의 협조를 구하고 있다”고 밝혔다.

기존 위탁운영 조합의 계약 위반에 따라 계약 해지가 불가피한 상황에서 농가 피해를 최소화하는 해법은 공공성을 갖춘 전문기관의 투입이라는 게 시의 판단이다.

특히 시는 시의회와 시민사회가 요구한 조직 및 인적 쇄신이 전혀 이뤄지지 않은 상태에서 기존 협동조합에 다시 위탁을 맡기는 것은 행정 원칙에 어긋날 뿐만 아니라, 부실 운영을 방치해 향후 더 큰 농가 피해를 초래할 수 있다는 점을 분명히 했다.

이날 바이오농정국은 운영 공백을 제로화하기 위한 방안으로 로컬푸드직매장 모현점 운영을 통해 전문성과 시스템이 검증된 (재)익산푸드통합지원센터를 구원투수로 내세웠다.

모현점과 어양점 모두 농민이 약정을 체결하고 출하 농산물 가격을 직접 결정하는 시스템이고, 운영 주체가 바뀌더라도 현재 어양점에서 근무 중인 직원들의 고용을 승계할 예정이어서 운영상의 문제는 크게 없을 것이라는 게 시의 설명이다.

현재 시는 센터 위탁이 농업인을 보호할 수 있는 마지막 기회라고 보고, 출하 농민 우선 보호를 위한 시의회의 대승적 결단을 요청한 상태다.

센터 위탁이 결정될 경우 어양점은 즉시 정상 가동되며, 농가에는 이전보다 파격적인 혜택이 주어진다. 연 매출 500만 원 미만 영세 소농에 대한 판매 수수료 전액 면제 정책이 어양점에도 전격 도입되며, 중단 위기에 놓였던 택배비와 포장재 지원 사업도 안정적으로 재개될 전망이다.

김문혁 바이오농정국장은 “농업인들의 땀과 눈물이 담긴 삶의 터전인 로컬푸드직매장 어양점의 문이 닫히는 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”며 “농민이 재배하고 익산시가 판매하는 적극행정을 통해 지역 농업의 근간을 지켜내겠다”고 말했다.

