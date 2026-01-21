[속보] 이재명 대통령 “광역 통합 흔들리는 일 없다"

신년 기자회견서 지방 주도 성장 전략 ‘5극 3특 체제’ 강조

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 신년기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 제공

이재명 대통령이 21일 신년 기자회견을 통해 ‘지방 주도 성장’ 전략의 핵심 과제인 광역 통합을 흔들림 없이 추진하겠다는 의지를 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 10시 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 대한민국의 5가지 성장 전략을 제시한 가운데 ‘지방 주도 성장’을 강조했다.

특히 대전·충남과 광주·전남 광역 통합에 대해 "지방 주도 성장의 상징적 출발점이자 반드시 성장시켜야 할 국가의 생존 전략”이라며 “정치적 유불리에 따라 광역 통합의 방향이 흔들리는 일은 없을 것”이라고 말했다.

이어 “다른 의견이 있다면 토론을 통해 합리적 대안을 찾아내고 이를 위한 행정 재정 제도적 지원을 끝까지 책임지겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 광역 통합을 발판 삼아 수도권 1극 체제였던 국토를 지방 주도 성장을 이끌 ‘5극 3특 체제’로 새롭게 개편하겠다는 구상도 제시했다.

그러면서 “수도권에서 멀수록 더 두텁게 지원한다는 대원칙을 정부의 모든 정책을 통해 구현하겠다”고 거듭 강조했다.

김현지 인턴기자

