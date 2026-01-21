군산학생교육문화관 올해 전자잡지 서비스 도입

최신 정보와 트렌드 빠르게 습득 기대

군산학생교육문화관이 올해부터 전자잡지 서비스를 도입한다./사진제공=군산학생교육문화관

군산학생교육문화관(관장 홍공숙)이 올해부터 전자잡지 서비스를 도입하고, 변화하는 독서 환경과 디지털 시대 흐름에 발맞춘 온라인 정기간행물 서비스를 제공한다.

전자잡지 서비스는 시사·경제·문화·라이프스타일·교육 등 다양한 분야의 국내외 전자잡지를 PC와 스마트폰•태블릿 등 다양한 기기를 통해 언제 어디서나 이용할 수 있는 디지털 콘텐츠 플랫폼 기반이다.

이 서비스는 군산학생교육문화관 회원이라면 누구나 이용할 수 있으며, 누리집을 통한 온라인 접속은 물론 도서관 방문 이용도 가능해 장소에 구애받지 않고 자유로운 열람이 가능하다.

이번 전자잡지 서비스 도입은 종이 잡지 중심의 기존 정기간행물 이용 방식에서 벗어나 디지털 환경에 익숙한 학생과 학부모•지역 주민의 이용 행태를 반영한 변화라는 점에서 의미가 크다.

특히, 실시간 업데이트되는 콘텐츠를 통해 최신 정보와 트렌드를 빠르게 접할 수 있어 자기주도적 학습과 평생학습 기반 조성에도 기여할 전망이다.

홍공숙 관장은 “전자잡지 서비스 도입은 단순한 매체 변화가 아니라 교육과 독서 문화가 시대 변화에 능동적으로 대응하는 중요한 전환점”이라며 “앞으로 우리 회관은 온·오프라인을 아우르는 다양한 독서·학습 서비스를 통해 미래형 교육문화 공간으로서의 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.​

군산=이환규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지