NH농협 익산시지부, 신뢰회복 자정 결의대회 개최

윤리경영 실천 및 지역사회 신뢰받는 농협 다짐

진현욱 NH농협 익산시지부장

NH농협 익산시지부(지부장 진현욱)가 21일 지부장을 비롯한 임직원들이 참석한 가운데 신뢰회복 자정(自淨) 결의대회를 개최했다.

이번 결의대회는 조직 내 윤리의식을 강화하고 공정하고 투명한 업무 수행을 통해 농업인과 지역사회로부터 신뢰받는 농협으로 거듭나기 위한 실천 의지를 다짐하고자 마련됐다.

이날 행사에서 임직원들은 신뢰회복 자정(自淨) 실천 결의문을 낭독하며 윤리적·행동적 가치관 확립, 법과 규정의 철저한 준수, 금품·향응 수수 근절, 공정한 업무 처리, 고객과 농업인을 최우선 가치로 하는 책임경영 실천 등을 결의했다.

특히 스스로를 돌아보고 잘못된 관행을 과감히 개선하는 환골탈태의 자세로 조직의 품위와 명예를 높이며, 청렴하고 신뢰받는 기관으로서의 역할을 충실히 수행할 것을 다짐했다.

익산시지부는 앞으로도 지속적인 윤리교육과 내부점검을 통해 청렴 문화를 정착시키고, 농업인과 고객에게 사랑받는 농협이 될 수 있도록 모든 역량을 집중할 계획이다.

진현욱 지부장은 “이번 자정 결의대회는 단순한 선언에 그치지 않고, 모든 임직원이 일상 업무 속에서 윤리경영을 실천하겠다는 약속의 자리”라며 “앞으로도 투명하고 공정한 업무 수행을 통해 지역사회와 함께 성장하는 익산시지부가 되겠다”고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

