“시민이 안심하는 안전도시 김제 실현 주력”

김제소방, 2026년 주요업무 언론브리핑

이종옥 김제소방서장이 22일 열린 2026년 주요업무 언론브리핑에서 올해 역점사업에 대해 설명을 하고 있다. 김제소방서 제공

김제소방서가 22일 소방서 2층 회의실에서 ‘2026년 주요업무 언론브리핑’을 개최하고, 재난 현장에서 즉시 작동하는 대응역량을 강화하는 동시에 시민의 일상 속에서 체감할 수 있는 안전정책을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

이날 이종옥 소방서장은 ‘시민이 안심하는 안전도시 김제 실현’을 강조하며, “올해 역점사업으로 △취약시설 대상 실전 중심 재난대응체계 구축 △시민이 체감하는 선제적 예방체계 확립 △신속‧정확하고 신뢰받는 119서비스 제공 △소방공무원 건강관리·소방환경 변화에 대응하는 소방장비 보강 등 현장 중심의 실질적인 변화를 만들어 가는 데 행정 역량을 집중할 방침이다.”고 말했다.

특히, 올해 신설사업으로 추진할 계획인 노후아파트 취약계층 안전환경 조성 추진과 봄·가을 산악안전지킴이 운영, 청각장애인 맞춤형 화재 예방대책 추진, 다수 사상자 발생시 정보 통합·일원화, 자살 시도자 대응 전담체계 구축 및 정보 연계 강화, 금구지역 노후 소방청사 신축 및 소방장비 보강 등애 대해 설명했다.

이 소방서장은 “2026년 김제소방서의 모든 정책은 ‘시민이 실제로 체감하는 안전’을 기준으로 설계됐다”며 “재난에는 더욱 강하고, 일상에는 더욱 가까이 다가가는 소방행정을 통해 시민이 안심할 수 있는 김제를 만들어 가겠다”고 말했다.

김제=강현규 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지