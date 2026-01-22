농촌진흥청, 시설재배 감자 한파 대비 현장 점검

22일 국립식량과학원 김병석 원장(왼쪽)이 부안군 동진면 겨울 시설감자 재배 농가를 방문해 농작물과 농업시설물의 한파 피해 방지를 당부하고 있다./농촌진흥청 제공

농촌진흥청(청장 이승돈) 국립식량과학원 김병석 원장은 22일 부안군 동진면 겨울 시설감자 재배 농가를 방문해 감자 생육을 살피고, 농작물과 농업시설물의 한파 피해 방지를 당부했다.

김병석 원장은 “기습 한파에 대비해 기상 예보를 꼼꼼히 확인하고, 시설 점검을 철저히 하는 등 재배 관리에 각별하게 유의해달라”며, “현장 목소리에 귀 기울이고 기술지원에 힘써 농가 피해를 최소화하고 농산물 안정 생산을 뒷받침하겠다”고 했다.

그러면서 겨울철 시설감자를 안정적으로 생산하기 위해서는 저온과 폭설 피해에 적극 대비해야 한다고 덧붙였다.

시설 내부 온도가 5도(℃) 이하로 떨어지면 감자 생육이 억제되고 잎 색이 변할 수 있다. 온도가 영하로 내려가 찬 공기에 노출되면 식물체가 얼고 잎줄기가 마르며 죽는 언 피해(동해)가 발생할 수 있다.

한편, 부안 지역은 한파 피해가 크게 발생하지 않았으나, 일부 시설감자 하우스에서 언 피해(동해)가 확인됐다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지