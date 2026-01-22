이전기사
전북대 황인호 교수, 한국축산식품학회장 선출
UPDATE 2026-01-22 16:35 (Thu)
이강모 웹승인 2026-01-22 16:26 수정 2026-01-22 16:26

전북대학교 황인호 교수

전북대학교 황인호 교수(동물자원과학과)가 한국축산식품학회 신임회장에 선출됐다. 임기는 1년이다.

한국축산식품학회는 축산식품을 중심으로 한 동물자원의 이용에 관한 기초 및 응용연구를 촉진하고, 관련 이론과 기술을 보급함으로써 이 분야 학문과 산업기술 발전에 기여하는 것을 설립 목적으로 활동하고 있다.

황 신임회장은 취임 인사말을 통해 “축산식품이 국민의 건강과 식문화를 이끄는 핵심 분야로 자리잡은 만큼, 학회가 학술적 기반을 강화하고 국제적 위상을 높이는 데 중심 역할을 하겠다”고 밝혔다.

이어 “영문 학술지 FSAR의 Springer Nature 출판 전환, 국문 학술지 Food and Life의 등재학술지 기반 강화, 그리고 ICoMST 2026(2026.8.9.~14, 대전 DCC) 성공 개최를 통해 학회가 세계 속에서 도약할 수 있도록 회원들과 함께 최선을 다하겠다”고 말했다.

이강모 기자

#전북대 황인호 교수 #황인호 교수 축산식품학회장
이강모 kangmo518@hanmail.net
